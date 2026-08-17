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Režiserka Urša Menart: Tudi nepopolni ljudje si zaslužimo prijatelje

Sarajevo, 17. 08. 2026 16.14 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Vse, kar je narobe s tabo

V Narodnem gledališču v Sarajevu je sinoči svetovno premiero filma Vse, kar je narobe s tabo, občinstvo pospremilo z bučnim aplavzom. Na rdeči preprogi je v soju žarometov zablestela ekipa scenaristke in režiserke Urše Menart, ki se po prvencu Ne bom več luzerka vrača z intimno dramo o prijateljstvu, čustveni odtujenosti in hrepenenju po bližini v času, ko smo s sodobnimi tehnologijami na videz nenehno povezani.

"Zanimal me je fenomen oseb, ki se spoznajo na spletu. Nekdo prepotuje pol kontinenta, da bi v živo spoznal osebo, za katero misli, da sta si zelo blizu. Potem je pa realnost malo drugačna. Postavi se vprašanje, če lahko prijateljstvo preživi šok stika v živo," o navdihu za film po premieri spregovori Urša Menart. "Tudi izkušnja s kovidom, ko smo hrepeneli po stikih v živo, mi je pomagala vživeti se v to situacijo," doda režiserka.

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Premiere v Sarajevu sta se udeležili tudi obe glavni igralki drame o prijateljstvu Anuša Kodelja in Klara Kuk.

"Bila sem vzhičena, vesela sem reakcij občinstva na premieri, da je bil film lepo sprejet," občutke povzame Anuša. V drami igra vlogo Maruše, ki se po smrti matere, za katero je skrbela, počuti izgubljeno.

"Rdeča festivalska preproga je čudna izkušnja, če bi bila sama, bi me bilo kar malo strah, ampak smo podpirale ena drugo. Veliko fotoaparatov, ljudi, ki te gledajo ... Potem sem prijela Anušo pod roko, kar sem storila tudi med spremljanjem filma," med smehom pojasni občutke s premiere Klara Kuk. V celovečercu igra vlogo Alje, medicinske sestre, ki živi v majhnem obalnem mestu v Nemčiji.

Psička Billie
Psička Billie
FOTO: Arhiv izvajalca

Ena od zvezdnic filma je tudi očarljiva jazbečarka Billie. "Nocoj je ni na premieri, je pa lastnica psičke poslala njeno fotografijo s počitnic po Nemčiji. Ona je prava zvezda tega filma, zanjo je sarajevski festival premajhnega pomena," med smehom pojasnita Anuša in Klara.

"To je film o tem, kaj vse smo pripravljeni storiti, pozabiti, žrtvovati, da bi bili z nekom blizu. Da bi našli svoje ljudi. Želim, da se pogovarjamo o pomenu prijateljstva, stika v živo, druženja – to je podcenjeno. Tudi nepopolni ljudje si zaslužimo prijatelje," je polna svežih vtisov po premieri sklenila režiserka.

Letošnji 32. festival v Sarajevu bo potekal do 21. avgusta, skupno pa bo v različnih programskih sklopih na ogled 16 filmov in ena serija s slovensko udeležbo. Gre za najštevilnejšo udeležbo slovenskih filmskih ustvarjalcev na tem festivalu.

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