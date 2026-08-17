Režiserka Urša Menart: Tudi nepopolni ljudje si zaslužimo prijatelje

"Zanimal me je fenomen oseb, ki se spoznajo na spletu. Nekdo prepotuje pol kontinenta, da bi v živo spoznal osebo, za katero misli, da sta si zelo blizu. Potem je pa realnost malo drugačna. Postavi se vprašanje, če lahko prijateljstvo preživi šok stika v živo," o navdihu za film po premieri spregovori Urša Menart . "Tudi izkušnja s kovidom, ko smo hrepeneli po stikih v živo, mi je pomagala vživeti se v to situacijo," doda režiserka.

Premiere v Sarajevu sta se udeležili tudi obe glavni igralki drame o prijateljstvu Anuša Kodelja in Klara Kuk.

"Bila sem vzhičena, vesela sem reakcij občinstva na premieri, da je bil film lepo sprejet," občutke povzame Anuša. V drami igra vlogo Maruše, ki se po smrti matere, za katero je skrbela, počuti izgubljeno.

"Rdeča festivalska preproga je čudna izkušnja, če bi bila sama, bi me bilo kar malo strah, ampak smo podpirale ena drugo. Veliko fotoaparatov, ljudi, ki te gledajo ... Potem sem prijela Anušo pod roko, kar sem storila tudi med spremljanjem filma," med smehom pojasni občutke s premiere Klara Kuk. V celovečercu igra vlogo Alje, medicinske sestre, ki živi v majhnem obalnem mestu v Nemčiji.