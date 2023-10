Richard Curtis obžaluje šale o teži v svojih filmih: Bil sem nepazljiv

Richard Curtis je zaslužen za številne priljubljene romantične komedije, kot je Notting Hill , Štiri poroke in pogreb , Dnevnik Bridget Jones in Gospod Bean , medtem ko se pri filmih Skozi čas in Pravzaprav ljubezen poleg scenarista podpisuje tudi kot režiser. V nedavnem intervjuju je dejal, da ko se ozre nazaj na nekatere svoje filme, obžaluje, da je vanje vključil negativne komentarje o ženskih telesih.

Curtis je v intervjuju naslovil tudi kritike na filma Notting Hill iz leta 1999 in Dnevnik Bridget Jones iz leta 2001, ki so nanj letele, ker v glavnih vlogah pretežno nastopajo belci. Pojasnil je, da se je to verjetno zgodilo, ker je hodil na precej neraznoliko srednjo šolo. "Mislim, da sem se z Notting Hillom oklepal vprašanja raznolikosti, občutka, da ne bi vedel, kako napisati teh delov. In mislim, da sem bil glede tega nekako neumen in sem se motil." Dodal je: "Občutek imam, da jaz, moj kasting direktor in moji producenti preprosto nismo pomislili na to. Enostavno nisem pogledal dovolj široko."