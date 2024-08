Richard Gere bo koproducent dokumentarnega filma o dalajlami.

"To je majhen film, ki ima lahko velik vpliv na prihodnost," je po pisanju revije Variety povedal Richard Gere, ki je dolgoletni učenec in prijatelj dalajlame. Film prikazuje 89-letnega dalajlamo, ki neposredno v kamero govori o univerzalnem iskanju notranjega miru in sreče ter potencialu za mirno in srečno 21. stoletje.