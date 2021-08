Ridley Scott prvi prejemnik nagrade beneškega festivala cartier glory

Priznani britanski režiser in producent Ridley Scott bo na 78. mednarodnem festivalu v Benetkah prejel nagrado cartier glory. Nagrada, ki jo bodo letos podelili prvič, je namenjena filmskim ustvarjalcem, ki pomembno prispevajo k filmski industriji. Nagrado mu bodo podelili 10. septembra, pred projekcijo njegovega filma The Last Duel.

Po besedah direktorja beneškega filmskega festivala Alberta Barbere je nagrajenčeva največja odlika njegov osebni pristop k različnim žanrom filma, s katerim se približa tako pričakovanjem širšega občinstva kot tudi zahtevam kritike, piše na uradni spletni strani beneškega filmskega festivala, ki bo v 78. izdaji potekal med 1. in 11. septembrom. icon-expand Ridley Scott FOTO: AP Barbera je prepričan, da bi se Scott v zgodovino filma zapisal tudi, če bi režiral zgolj en film. Ob tem je spomnil, da je v filmski svet stopil šele pri 40. letih, ko je leta 1977 režiral film Dvobojevalca, za katerega je v Cannesu osvojil nagrado za najboljši prvi film. Svetovno javnost je pritegnil s kultno znanstvenofantastično grozljivko Osmi potnik (1979), na Olimp velikih filmskih ustvarjalcev sodobne kinematografije pa ga je po mnenju Barbere povzdignil Iztrebljevalec (1982), ki velja za najvplivnejši film v žanru znanstvene fantastike. Cartier glory je nova nagrada, ki jo bo financirano podjetje Cartier, glavni sponzor festivala, še piše na spletni strani.