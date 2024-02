Ridley Scott se dogovarja za režijo filma o Bee Gees

Med izvršnimi producenti filma je tudi Barry Gibb , edini še živeči od treh bratov, ki so sestavljali skupino. Maurice je umrl leta 2003 in leta 2012 njegov dvojček Robin . Paramount bo skrbel tudi za distribucijo filma.

Film bo po scenariju, ki ga je napisal John Logan , znan po Gladiatorju , spremljal življenje in kariero bratov Gibb po njihovi prvi uspešnici How Can You Mend a Broken Heart . Skupina je prispevala tudi glasbo za film iz leta 1977 Vročica sobotne noč i, v katerem je glavno vlogo odigral John Travolta . Poleg mednarodnega uspeha filma je filmska glasba postala eden najbolje prodajanih albumov vseh časov.

Prvi igrani dokumentarni film o bratih Gibb je nastal leta 2020. Film z naslovom The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart v režiji Franka Marshalla so predvajali na festivalu Telluride v ZDA in na pretočnih platformah.