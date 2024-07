Ridley Scott za Gladiatorja 2 posnel svoje 'največje akcijske sekvence'

Po besedah režiserja Ridleyja Scotta v intervjuju za Empire film Gladiator 2 uvede verjetno največje akcijske sekvence, kar jih je kdaj posnel. "Verjetno so veliko močnejše od česar koli v filmu Napoleon," so Scottove besede povzeli pri reviji Variety. Nadaljevanje filmske uspešnice iz leta 2000 se bo osredotočilo na Lucija (Paul Mescal), zdaj že odraslega sina Lucille (Connie Nielsen), in nečaka Komoda, antagonista, ki ga je v prvem filmu igral Joaquin Phoenix.