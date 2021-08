Rihanna skoraj nastopila v filmu, ki je bil nagrajen v Cannesu

Po besedah režiserja Leosa Caraxa je bila v scenariju, ki ga je podpisal z Ronom in Russellom Maelom, za Rihanno predvidena "majhna vloga, pisana posebej zanjo.'' V filmu bi se morala pojaviti v delu zgodbe, ko mlada Annette postaja slavna pevka, odigrala pa naj bi starejšo kolegico, ki ji mlada zvezdnica predstavlja konkurenco, piše The Hollywood Reporter. Predvidena je bila tudi pesem, ki bi jo zapeli Annete (lik vse do zadnjega prizora igra lutka) in Rihanna, in po kateri naj bi se ta počutila ogroženo, je pojasnil Carax.