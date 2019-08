Priljubljena risana serija Raziskovalka Dora je zdaj dobila še filmsko adaptacijo. Film o pogumni in radovedni Dori so si predpremierno lahko ogledali največji oboževalci mlade pustolovke. In to pod milim ljubljanskim nebom, tik ob bazenu. Obiskovalci pa niso uživali le v težko pričakovanem filmu, pač pa so se lahko zabavali ob prav posebnem spremljevalnem programu.