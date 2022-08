Rita Ora in Taika Waititi sta se skrivaj poročila

Pevka, ki je po novem Rita Waititi-Ora , je z možem izbrala manjši obred – intimno slovesnost, ki je bila posebna za vse, ki so prišli. Že pred tednom so oboževalci lahko opazili nov zlat prstan režiserja Taike Waititija na fotografiji, ki jo je delila pevkina sestra Elena . Tudi Rita je kasneje delila posnetek na svojem Instagramu – kljub napisu, ki je zakril režiserjevo dlan, je videti zlat prstan. Tudi Rito so opazili v objavah, kjer je imela na sebi veliko nakita, največ pozornosti pa ujel ravno zlat prstan, ki se je ujemal z režiserjevim.

"Čeprav sta vajena pozornosti, je Rita odločena, da bo razmerje ostalo zasebno, in o tem ni želela ustvarjati pesmi ali plesati," je povedal vir in dodal, da vseeno načrtujeta veliko slavje v stilu šovbiznisa, da proslavita svojo zvezo, ko bo čas za to, saj imata trenutno oba polne roke dela. Medenih tednov še ne načrtujeta, saj se je Rita že vrnila v studio in pričela z delom na svojem tretjem albumu."Taika jo kliče žena in se pogosto pošali, da bo njen eden in edini mož," je povedal vir, ki je paru blizu. "Vsi okoli njiju so to vzeli kot spogledovanje, a Rita resnično upa, da je on pravi." Dodal je še, da je pevka popolnoma obsedena z režiserjem.