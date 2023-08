Rob Lowe o seriji Zahodno krilo: Imel sem občutek, da sem podcenjen

Ameriški igralec Rob Lowe je v podkastu Podcrushed spregovoril o snemanju politične drame Zahodno krilo, v kateri je igral od leta 1999 do leta 2003, in o razlogu, da je z emmyjem nagrajeno serijo zapustil. "Imel sem občutek, da sem podcenjen," je dejal o svoji vlogi Sama Seaborna, namestnika direktorja komunikacij Bele hiše. "To se zgodi na vsakem delovnem mestu. Lahko si v okolju, kjer te ljudje obremenjujejo, hočejo videti tvoj neuspeh, te ne cenijo – karkoli že je."

V nadaljevanju je dejal, da je v svoji knjigi spominov Stories I Only Tell My Friends, ki jo je izdal leta 2011, zapisal nekaj anekdot s snemanja Zahodnega krila, medtem ko je druge raje obdržal zase. "Namenoma nisem delil polovico zgodb, ker bi zaradi njih vpleteni ljudje izpadli tako slabo, da jim tega nisem želel storiti." Dodal je, da celotno snemanje zanj ni bila dobra izkušnja, kljub temu da se je trudil, da bi sodelovanje v seriji delovalo.

Ameriškega igralca sta na koncu njegova dva sinova, Matthew in John, ki ju ima z ženo Sheryl Berkoff, navdihnila, da je po štirih sezonah zapustil serijo. "Zgodilo se je to, da sta moja dva otroka dosegla določeno starost, ko sem lahko spremljal, kako sta dobila prve punce ali prijatelje. Bila sta v nezdravih razmerjih, a sta to kljub temu prenašala," je dejal Lowe. Svoje razmerje s serijo je nato primerjal z zmenkovanjem s priljubljeno punco na šoli. "Vsi jo imajo radi, lepa je, gotovo je izjemna – to so vse stvari, ki bi mi jih ljudje rekli o snemanju Zahodnega krila: 'Tako priljubljena serija je, tako neverjetna je, mora biti neverjetna,' vendar vem, kako je, in če se ne bi mogel oddaljiti od nje, kako bi lahko svojim otrokom omogočil, da se od tega oddaljijo?"