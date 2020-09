Robert De Niro kot siten dedek, ki z vnukom bije bitko za sobo v družinski hiši

V teh zapletenih časih sta smeh in sprostitev več kot zaželeni aktivnosti, ko pa legendarnemu Robertu De Niru dodelijo vlogo sitnega dedka, ki z vnukom bije bitko za sobo v družinski hiši, je rezultat zagotovljen. Na premieri nove komedije sta se Jernej Kuntner in Challe Salle spominjala časov, ko sta bla še mulca: Dedek Chaleta Saleta je z malim Sašo streljal kozle, Kuntnerja pa je njegov poslal v štalo na delo. Tudi take spomine je pri estradnikih na plano izvabil Robert De Niro v vlogi nabritega dedka.