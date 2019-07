Robert De Niro kupil zemljišče za gradnjo filmskega studia

New York v zadnjih letih postaja vse pomembnejše središče za filmsko in televizijsko industrijo. Lani so v njem posneli kar 332 filmov; leta 1980 so jih denimo posneli le 121, njihovo število pa se je vseskozi povečevalo. Med zanimivejšimi lokacijami je okrožje Queens, kjer med drugim že delujeta studia Silvercup in Steiner Studios.