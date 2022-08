Robert De Niro z dvema vlogama v gangsterski drami Wise Guys

Robert De Niro bo sodeloval z režiserjem Barryjem Lewisom , s katerim sta že združila moči v filmih Pasji dnevi in Sleeper ter serijah Čarovnik za laži in Kaj se je zgodilo . V filmski ekipi sta tudi scenarist Nicholas Pileggi in producent Irwin Winkler , člana filmske ekipe z oskarjem nagrajenim filmom Dobri fantje.

Wise Guys je zgodba o dveh mafijskih šefih Vitu Genoveseju in Franku Costellu, ki sta v 20. stoletju vodila vplivni italijanski mafijski družini v ZDA. Leta 1957 naj bi Genovese poskusil usmrtiti Costella, ki je bil le ranjen in se je po napadu odločil, da zapusti mafijsko življenje.

Novi predsednik in izvršni direktor Warner Brosa David Zaslav je v produkcijsko hišo prinesel sveže ideje in prevetril obstoječe stanje. Po pisanju revije The Hollywood Reporter pa je film Wise Guys dokaj tvegana izbira, ker "se zdi, da projekt nima značilnosti velike uspešnice – visokega proračuna, vizualnih učinkov in velike intelektualne širine – niti ne deluje kot film "mladega Hollywooda", torej takšen, ki bi privabil gledalce med 25 in 39 let, najbolj znane po obiskovanju kina".