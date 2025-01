Robert de Niro z dvojno vlogo v mafijskem filmu Barryja Levinsona

V ospredju filma bosta v Italiji rojena ameriška mafijska šefa Genovese in Costello, ki sta vodila ločeni mafijski družini vse do leta 1957, ko je Genovese poskušal umoriti Costella. Po neuspelem poskusu se je poškodovani Costello umaknil iz mafije.

Mafijska drama bo še en filmski projekt, v katerem bo Robert De Niro združil moči z Barryjem Levinsonom. Pred tem sta že sodelovala pri za nagrado emmy nominiranem televizijskem filmu The Wizard of Lies, v katerem je De Niro igral Bernieja Madoffa, ter filmih neodvisne produkcijske hiše Magnolia Pictures, kot so Kaj se je zgodilo (2008) ter starejših filmih Pasji dnevi (1997) in Prestopniki (1996).

Film, prej znan pod naslovom Wise Guys, je bil že dolgo načrtovan, a je projekt za več desetletij obstal, preden ga je je Warner Bros Pictures leta 2022 znova oživil, so spomnili pri filmski reviji Deadline.