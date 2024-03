Za oskarjevca Roberta Downeyja Jr. najbolj pomembna družinska večerja

Robert Downey Jr. je na 96. podelitvi oskarjev svojega prvega zlatega kipca osvojil z vlogo v Oppenheimerju . Film je od 13 nominacij prejel kar sedem oskarjev, in sicer za najboljši film, režijo, montažo, scenografijo, glasbo, glavnega in stranskega igralca. S slednjim se lahko sedaj pohvali tudi igralec. V govoru se je zahvalil svojim trem otrokom in jim omenjeno nagrado tudi posvetil.

Zakonca Downey sta reviji People omogočila vpogled v srečno družinsko življenje, ki sta si ga ustvarila po srečanju na snemanju trilerja Gothika leta 2003.

Domov igralec prinaša enako 'hudičevo' smešno energijo, kot jo je pokazal skozi sezono podelitve nagrad, pravi njegova žena Susan Downey. "Vsi obožujemo njegovo igrivost," še doda. Vedno se popolnoma preda njunim otrokom, ne glede na to, s katerim hobijem se ukvarjata, je vedno prisoten.

"Resnično ga zanima, s čim se ukvarjata. Pred leti ju je zelo zanimalo ustvarjanje s palačinkami in tako smo imeli doma vse, kar je za peko treba imeti." Te dni se veliko ukvarjajo s glasbo. "Včasih pravijo otroci: Očka, prenehaj peti! Pusti nam, da samo igramo. Ampak med nami je toliko ljubezni."

Družina se kljub napornem urniku ob večerih usede skupaj za mizo in povečerja. Zakonca namreč vodita tudi svoje uspešno podjetje Team Downey, ki se ukvarja s filmsko in televizijsko produkcijo. Zvezdnik uživa v družinskem življenju, s soprogo se rad pogovarja o prenovi kuhinje. "Ob šestih zvečer je večerja, ob šestih zvečer je večerja. Pridite, fantje, ura je minuta čez šesto, kje ste vsi?" Susan doda še, da je popoln partner, saj je izjemno točen in skrbi za to, da so tudi oni.

"Vedno se norčujemo iz njega zaradi tega, vendar mislim, da je to njegov način, s katerim pove, da je tukaj, da bodimo skupaj, da preživimo nekaj časa skupaj. Ustavimo vse in se samo pogovarjajmo." Vikende radi preživijo na bejzbolskem igrišču, tam so preživeli tudi dan pred svečano podelitvijo, kar se je izkazalo za odlično odvračanje pozornosti pred velikim dnevom.