Robert Englund: Zaradi vloge Freddyja sem prepotoval ves svet

Razjasniti moram, da je na svetovnem spletu marsikaj zapisano narobe. Šel sem na avdicijo za Apokalipso zdaj, v stari vojaški majici, zelenih kavbojkah in vojaških škornjih, a so mi dejali, da sem premlad. A preko hodnika je imel avdicijo za svoj vesoljski film George Lucas, ki je bil zame bog zaradi filma Ameriški grafiti. Šel sem tja, a nisem bil pravi za tisto, kar so hoteli, a jim je končno kapnilo, koliko star naj bo Han Solo. Menda je vlogo zavrnil Tom Selleck, saj so želeli, da bi bil kot nekakšen stric. Mene so fotografirali, a nisem bral za vlogo. Vzel pa sem pole za vlogo Lukea Skywalkerja, ker mi je bilo všeč ime. Zadevo sem prebral in pomislil, da bi to morda zanimalo mojega prijatelja Marka Hamilla s katerim sem se družil in stanoval. Ko sem prišel domov v hišo v Hollywood Hillsu, je bil Mark tam na kavču, kjer sem mu povedal za vlogo. To je torej moj prispevek k temu, da je dobil vlogo.

Bil je običajen hollywoodski razgovor za film, začesal sem si lase nazaj, si naredil podočnjake, ker sem bil zelo zagoret in svetlolas. Z Wesom sem se igral "igro buljenja" in nisem hotel mežikati z očmi. Kot so malim otrokom dejali: ne mežikajte! Poslušal sem njegov koncept in vedel je, da sem razumel, čeprav so prvotno hoteli precej velikega igralca, najrajši kaskaderja. Čez nekaj dni sem dobil klic, da bom zaigral Freddyja Kruegerja. Mislim, da je prava nezavedna resnica ta, da je bilo dejstvo, da sem kot otrok imel rad grozljivke in da mi je bila všeč ideja o ličenju, sploh ker sem igral v gledališču, kjer se moraš sam namazati. Nekaj sem že vedel o tem, kar me je potem gnalo naprej, da sem se hotel skusiti z ličenjem in specialnimi efekti.

Med leti 1973 in 1982 sem bil hollywoodski igralec, ko sem igral večinoma like prijateljev glavnim igralcem, kar je precej dobro, ko si mlad. A ni bilo več tako, kot je bilo v zlatih časih Hollywooda, ko so imeli John Wayne ali James Stewart stare soigralce, torej sem vedel, da se bo to končalo. A sem imel priložnost igrati ob Henryju Fondi, Jeffu Bridgesu, Arnoldu Schwarzeneggerju, Sally Field, Susan Sarandon, ob igralskih veličinah. Potem sem začel na televiziji igrati negativce, zazdelo pa se mi je, da so vloge za negativce napisane bolje. Potem sem imel velik mednaroden uspeh v seriji V, v kateri sem bil piflar Willie. Zdelo se mi je, da mi je uspelo, a edina luknja, ki sem jo imel v svojem urniku je bila, da sem lahko posneli mali, neodvisni film Nočna mora v ulici Brestov. Nekako sem poznal Wesa Cravena, videl sem nekaj prizorov iz filmov Zadnja hiša na levi in Opazujemo te (The Hills Have Eyes), spominjalo me je na zmes Ingmarja Bergmana in na Eraserheada, ki ga je pred tem posnel David Lynch. Wes se mi je zdel nekaj v tem smislu.

Ja, kot v Tarantinovem filmu. Bilo je nekoč v Hollywoodu, v hollywoodski vili smo živeli skupaj moje dekle Janice Fischer, ki je napisala scenarij za film Izgubljeni fantje (The Lost Boys), Freddy Krueger in Luke Skywalker. Kar je smešna kombinacija treh velikih projektov, ki so kasneje uspeli, mi pa smo bili le trije mladi ljudje, brez dela, jedli smo veliko hamburgerjev, tune v konzervah, kadili smo slabo travo z veliko semeni, a smo vsi postali slavni. Bilo je le vprašanje časa.

Po horoskopu ste dvojček, po eni strani najbolj prijazen človek na svetu, za vlogo pa ste najbrž raziskali svoj temnejšo, bolj zlobno plat, kot bi rekel Craven, posebej za to vlogo?

Zanimivo je, da ko si naličen, se gledaš v ogledalo in to nisi več ti. Nisem več Robert. Ker prihajam iz gledališča, mi ni bilo treba pod ličili več skrbeti ali imam kak mozolj, ne morete videti moje pleše, ugotovil sem, da lahko uporabljam trike iz gledališča. Za povrhu pa nisem trošil nobene energije, če je kaj narobe z mojim obrazom, če sem pojedel preveč čokolade, ali se mi vidi pleša, ni bilo nobene nečimrnosti. Vse te filmske skrbi so bile torej odpisane. Vse, kar je ostalo, pa je bila energija, da ga igram, obenem pa me je zelo osvobodilo in sprostilo. Lahko sem se drugače premikal, drugače govoril, vse skupaj je bilo zame zelo osvobajajoča izkušnja in sprememba. Mislim, da sem tudi zaradi te svobode lahko našel stvari, ki sem jih uporabil za lik Freddyja.

Torej je bilo v liku veliko vašega prispevka, hkrati pa ste imeli posebno vez in odnos z režiserjem, da sta ustvarila tako ikoničen lik kot je Krueger?

Seveda, Wes je bil zelo bister, saj je bil tako pisec kot režiser. Mislim, da je takoj videl, kaj počnem. Delali smo dolge ure in zgodilo se je precej kmalu, ko smo garali po petnajst ali šestnajst ur, rokavica je bila težka, da sem imel desno ramo hitro nekoliko nižje kot levo. Na kaj me je to spomnilo? Na revolveraša, bum, bum, bum! Naslednji dan sem to takoj uporabil in tako iznašel Freddyjevo govorico telesa. Take stvari odkriješ spotoma, ni nekaj, kar bi načrtoval, temveč se ti zgodi po "nesreči".

Sredi 80. let ste bili sredi svojih tridesetih let, starejši je bil še John Saxon, ki je igral očeta Nancy, ostali, Johnny Depp ali Heather Langencamp, pa so bili komaj iz najstniških let. Kakšna je bila kemija med starejšo in mlajšo generacijo igralcev?

To je zanimimo, zelo dobro vprašanje. Tega me še nihče ni vprašal! Zanimivo mi je bilo, ker sem bil uspešen, igral sem v petnajstih filmih in v uspešni seriji, a tokrat sem delal z dvema mladima neznanima igralcema, Heather in Johnnyjem, ki sta bila čudoviti mladi bitji. Imel sem nekaj pomislekov o snemanju grozljivke, ko sem bil na stolu med ličenjem. Pogledal sem ju, vsa mlada in lepa, mene so že pet ur ličili, onadva sta prišal ob desetih in bila vsa utrujena, dobila sta mala plastična ventilatorčka, da sta se hladila. Meni pa so že nekaj ur lepili masko na obraz, me polivali z lepljivim želejem, vsem je bilo zelo vroče. Zato me je prešinilo: kaj počnem tukaj, sem se prav odločil, da igram to pošast? Rad imam Wesa in scenarij, a poglej te mlade ljudi, pred seboj imajo belo življeneje in kariero, zakaj onadva dobita male ventilatorčke, saj vendar jaz trpim in mi je vroče že nekaj ur, ko mi delajo masko? A sem si rekel, čakaj malo - to lahko uporabim, ta občutek, ki me je obšel glede njiju. Kaj dela Freddy? Ubija mladostnike, ubija prihodnost, ker sam nima prihodnosti. Ko smo snemali, sem se spomnil teh trenutkov in občutkov. Na klik sem potem lahko uporabil to jezo v vlogi Freddyja, kar je bila nekakšna notranja motivacija za vlogo.

Kaj pa zgodba o tem, da so hiteli posneti nadaljevanje prvega filma in vas sprva sploh niso hoteli videti v vlogi, češ, vsakdo lahko igra Kruegerja, posneli so celo kadre brez vas, z nekom drugim. Govorilo se je tudi, da ste zahtevali večje plačilo, a naj bi potem plačali in ste se rade volje vrnili?

Spet ni bilo ravno tako, svetovni splet je očitno konec sveta, tam ni dejstev, so samo mnenja, govorice. Kar je v redu, samo ne vsega jemati kot resnico. Bilo je tako, da sem še vedno snemal serijo V in vse, kar sem hotel, je bilo, da bi snemanje nekoliko prestavili in me počakali. Denarja nisem potreboval, veliko sem zaslužil s serijo, torej ni šlo za denar. Le želel sem, da bi začeli snemati malce kasneje. Zanimivo dejstvo pa je, da so uporabili dvojnika za en prizor (pod tušem), v resnici pa sem sam že naredil vse preizkuse ličenja za novo masko s Kevinom Yagherjem, vse je bilo že pripravljeno. Torej so me želeli, a njihov urnik je bil tak, da so želeli uporabiti drugega igralca za en prizor, a je bil tako slab, da je režiser Jack Sholder dejal studiu New Line Cinema, da mora vedno uporabiti Roberta. Ker je to rekel, je meni prineslo to, da nikoli niso skušali uporabiti kogar koli drugega ali da bi še kdaj podvomili v to odločitev.

Drugi del je pravzaprav poseben, saj Freddyjeve rokavice praktično ni, noži "rastejo" iz roke, maska je bila bolj temačna in bizarna, skupaj z očesnimi lečami, glas je bil bolj strašljivo popačen, mutantski psi z obrazi dojenčkov, Freddy ugrizne Liso v nogo ... kaj je bilo s tem?

V drugem delu mi je izredno všeč maska, je pa nekaj čudnih skrivnosti glede nožev, ki rastejo iz roke oz. kosti, obstaja celo poster v ZDA, kjer je roka iz kosti, na italijanskem postru iz leta 1984 pa izgleda kot je izgledala rokavica kasneje, v filmu iz leta 1994 v Novi mori Wesa Cravena. Edina težava, ki jo imam z drugim delom, pa ne vem, ali je režiser Jack Sholder to posnel ali ne, je da ko imata fant in dekle zabavo, ko se pogovarjata v spalnici, ko morda en zaspi, a tega ne izvemo, ker Freddy ne more priti na to zabavo, če eden izmed njiju ne zaspi. Morda so to posneli, a tega v filmu ni, hkrati pa to krši pravilo prvega filma. A Freddy se vseeno tam pojavi, kar ni logično, če nihče ni zaspal in ga priklical. Kljub temu je v filmu nekaj super prizorov, sploh tisti, ko Freddy reče: "zdaj ste vsi moji otroci!". Aja, psa sta bila pa kul, haha.

Lisina ljubezen do Jesseja mu pomaga, da se osvobodi in premaga Freddyja, ki ga ona celo poljubi, kar je v tej seriji dokaj posebno, veliko pa se je govorilo tudi o gejevskem podtonu celotnega filma ...

Ja, veliko več se dogaja v filmu, kot se zdi na prvi pogled. Gre za fanta, ki ga začne mikati najstniška seksualnost, kar nekaj prizorov namiguje, da je nekoliko zmeden. Znajde se v postelji z najboljšim prijateljem, precej "topgunovske" seksualnost je na igrišču, potem pa je celo prizor v S&M klubu, Lisa (Kim Myers) pa je v bistvu njegova zaupnica, prijateljica, morda celo romantična izbranka. Ko se poljubita, pa se zgodi obrat, ko princ poljubi Sneguljčico in jo prebudi. Morda je bil njen poljub kot blokada Freddyja, ki se poigrava s fantovo zmedenostjo. Freddy to izkorišča, sploh ko ga draži na hodniku in implikacije, da je Freddy v njem, da prihaja iz njega, so precej freudovske. Ni šlo samo za to, a bila je ena od stvari, ki so v filmu, ki je bil precej pred časom in ima nekatere najboljše prizore v celotni seriji. Edina napaka je bila, da so vzeli Freddyja iz sanj.