Robert Pattinson: Batman ni superjunak

Filmi o superjunakih zadnja leta polnijo kinodvorane in blagajne. Tako je pred nami tudi nova upodobitev slavnega Batmana, ki ga bo tokrat zaigralRobert Pattinson, zvezdnik vampirske sage Somrak. Tako je ob novici britanski igralec za New York Times o liku Batmana dejal, da je njegova moralnost nekoliko vprašljiva ter da v nasprotju z drugimi stripovskimi junaki nikakor ni zlat fant. "Njegov pogled na svet je po svoje preprost, a njegova lega je čudna, kar omogoča večji razpon pri oblikovanju lika," je pojasnil.

V nedavnem intervjuju pa je dejal, da Batman zanj ni superheroj, in tako razdelil oboževalce na dva pola – tiste, ki se strinjajo, in tiste, ki se ne. Kaj neki osebo spremeni v superjunaka? Stripovska zgodba? Posebne moči? Kostum? Ogrinjalo? Batman iz DC Comics je zagotovo eden najbolj priljubljenih likov vseh časov, toda – ali je resnično superjunak ali ne?

Večina ljudi meni, da naj bi superjunak posedoval nadnaravne moči, ki jih uporablja za pomoč ljudem v boju proti zlu. Seveda so poleg nadnaravne moči superherojev poznani tudi po kostumu, ki pogosto prikriva njegovo pravo identiteto. In s to definicijo se strinja tudi Pattinson, čeprav Batman skriva svojo identiteto, mu manjkajo posebne moči: "Za superjunaka moraš imeti neke posebne čarobne moči ..."

Poleg Pattinsona bodo v filmu nastopili tudi Zoe Kravitz v vlogi Catwoman, Paul Danokot Ugankar in Jeffrey Wright kot komisar Gordon. Naznanili so tudi, da igralca Andyja Serkisasnubijo za vlogo Alfreda Pennywortha, za vlogo slavnega Pingvina pa želijo igralca Colina Farrella.