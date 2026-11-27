V kinematografe po svetu je prišel film, v katerem bodo gledalci lahko od bližje spoznali razmere v zakulisju snemanja preiskovalne resničnostne oddaje Ujeti plenilca, v kateri si voditelj Chris Hansen, ki ga upodobi Robert Pattinson, zada cilj, da se bo vpisal v televizijsko zgodovino. Tovrstna oddaja je namreč v začetku tega tisočletja razkrivala pedofile, ki so jim skrbno nastavljali pasti ter jih aretirali. Pretresljiva zgodba na velika platna prihaja v psihološkem trilerju z naslovom Udarni termin (Primetime).
Na režiserski stolček psihološkega trilerja je sedel Lance Oppenheim, scenarij je napisal Ajon Singh. V glavnih vlogah poleg Pattinsona igrajo Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher, Anna Faris in drugi.
Igralec Robert Pattinson je v intervjuju razkril, da oddaj v tistem času ni spremljal na televiziji, je pa videl posnetke oddaj, tako da je za tovrstno tematiko vedel. Njegova priprava na vlogo voditelja je bila v veliki meri v izboljšavi scenarija, ki pa je bil po njegovih besedah sicer že dobro pripravljen, duhovit in provokativen. Je pa dolge ure pregledoval oddaje, intervjuje in posnetke glavnih in stranskih likov, pri pripravi pa so mu bile v veliko pomoč informacije ogromnega števila oboževalcev in njihov pogled na tematiko.
Film bo po njegovih besedah gledalce presenetil, saj je precej nenavaden, zapuščina serije pa izpostavlja vprašanje etike, o kateri se govori še leta in leta in kakšne posledice je pustila za seboj. "Želja po pravici in strah pred neznano, prikrito nevarnostjo, pred katero ne veš, kako se ubraniti. In kaj storiti glede tega v družbi. Mislim, da je to eno najglobljih družbenih vprašanj. Nihče ne ve, kako se spopasti s tem," je dejal zvezdnik.
Zgodba, ki je pretresla ZDA
Dogajanje je postavljeno v leto 2006. Zvezdniški novinar Chris Hansen (upodobi ga Robert Pattinson) vodi oddajo To Catch a Predator (Ujeti plenilca), serijo televizijske mreže Dateline NBC, v kateri razkriva pedofile. S skupino samooklicanih spletnih lovcev na pedofile Hansen izvaja skrbno načrtovane pasti – moške, ki nameravajo imeti spolne odnose z mladoletniki, pri čemer jih igrajo polnoletni igralci, zvabijo v hiše, kjer jih Hansen in njegova snemalna ekipa soočita z njihovimi dejanji, nato pa jih policija aretira.
Oddaja postane izjemno gledana uspešnica, zato vodja NBC-ja Jeff Zucker njeno predvajanje prestavi v najbolj gledan večerni termin. Kot novinar z dolgoletnimi izkušnjami in oboževalec voditeljev stare šole se Hansen zdaj znajde na čelu serije, ki manj spominja na resno poročanje in bolj na sodobni sramotilni stol – neskončno ponavljajoči se spektakel kaznovanja, zasnovan z namenom, da v gledanosti premaga priljubljeno serijo Skrivnostni otok (Lost) na televiziji NBC. "Chris Hansen je fascinantna osebnost in želeli smo ustvariti o njem nekaj resnično edinstvenega in posebnega – vendar smo bili odločeni, da ne bomo posneli običajnega biografskega filma," je dejal scenarist Ajon Singh.
Televizijska oddaja To Catch a Predator je med letoma 2004 in 2007 vodila do več kot 300 aretacij, vendar ni jasnih dokazov, da bi spremenila skupno stopnjo kriminala. Mnogi ljudje na spletu so razpravljali, da je ozaveščala in pomagala ujeti prestopnike, drugi pa trdijo, da ni obravnavala širšega vprašanja spolnega nasilja. Je pa vplivala tudi na to, kako ljudje razmišljajo o spletnih spolnih plenilcih in pomagala navdihniti podobne amaterske operacije na YouTubu danes.
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