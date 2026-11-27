V kinematografe po svetu je prišel film, v katerem bodo gledalci lahko od bližje spoznali razmere v zakulisju snemanja preiskovalne resničnostne oddaje Ujeti plenilca, v kateri si voditelj Chris Hansen, ki ga upodobi Robert Pattinson, zada cilj, da se bo vpisal v televizijsko zgodovino. Tovrstna oddaja je namreč v začetku tega tisočletja razkrivala pedofile, ki so jim skrbno nastavljali pasti ter jih aretirali. Pretresljiva zgodba na velika platna prihaja v psihološkem trilerju z naslovom Udarni termin (Primetime).

Robert Pattinson v vlogi Chrisa Hansena FOTO: Profimedia

Na režiserski stolček psihološkega trilerja je sedel Lance Oppenheim, scenarij je napisal Ajon Singh. V glavnih vlogah poleg Pattinsona igrajo Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher, Anna Faris in drugi. Igralec Robert Pattinson je v intervjuju razkril, da oddaj v tistem času ni spremljal na televiziji, je pa videl posnetke oddaj, tako da je za tovrstno tematiko vedel. Njegova priprava na vlogo voditelja je bila v veliki meri v izboljšavi scenarija, ki pa je bil po njegovih besedah sicer že dobro pripravljen, duhovit in provokativen. Je pa dolge ure pregledoval oddaje, intervjuje in posnetke glavnih in stranskih likov, pri pripravi pa so mu bile v veliko pomoč informacije ogromnega števila oboževalcev in njihov pogled na tematiko.

Film bo po njegovih besedah gledalce presenetil, saj je precej nenavaden, zapuščina serije pa izpostavlja vprašanje etike, o kateri se govori še leta in leta in kakšne posledice je pustila za seboj. "Želja po pravici in strah pred neznano, prikrito nevarnostjo, pred katero ne veš, kako se ubraniti. In kaj storiti glede tega v družbi. Mislim, da je to eno najglobljih družbenih vprašanj. Nihče ne ve, kako se spopasti s tem," je dejal zvezdnik.

Zgodba, ki je pretresla ZDA