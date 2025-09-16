Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Robert Redford: eden najbolj priljubljenih igralcev generacije

Los Angeles, 16. 09. 2025 15.08 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
0

Ameriški filmski ustvarjalec Robert Redford se je v minulem stoletju kot plavolasi lepotec modrih oči proslavil kot eden najbolj priljubljenih igralcev svoje generacije. Večkrat se je podpisal tudi kot režiser, za režijo filma Navadni ljudje je leta 1981 prejel oskarja. Umrl je danes zjutraj v 90. letu starosti.

Igralec s polnim imenom Charles Robert Redford mlajši se je rodil 18. avgusta 1936 v Santa Monici v Kaliforniji staršem britanskega in irskega porekla. Mama je umrla, ko je končal srednjo šolo, z očetom pa ni bil nikoli v dobrih odnosih. Pozneje je študiral slikarstvo in umetnostno zgodovino v Firencah in Parizu, v New Yorku pa se je vpisal na Ameriško akademijo dramskih umetnosti. Leta 1959 je debitiral na Broadwayu, prvi večji filmski uspeh pa je doživel leta 1967 v komediji Bosonoga v parku.

Robert Redford
Robert Redford FOTO: Profimedia

Pozneje se je proslavil z vlogo v avanturistični kriminalki Butch Cassidy in Sundance Kid s Paulom Newmanom, naslednji večji uspeh je doživel leta 1972 s komično dramo Kandidat. Za zelo uspešno leto velja 1973, ko je ob Barbri Streisand zaigral v romantični drami Dekle, ki sem jo ljubil in nato še v kriminalni komični drami Želo, za katero je bil nominiran za oskarja za najboljšo glavno vlogo. Leta 1985 je z Meryl Streep zaigral v biografski romantični drami Moja Afrika.

Robert Redford in Barbra Streisand v filmu Dekle, ki sem jo ljubil
Robert Redford in Barbra Streisand v filmu Dekle, ki sem jo ljubil FOTO: Profimedia

Med drugim je dobil vlogo v romantični drami Veliki Gatsby, zaigral pa je tudi v uspešnicah Veliki Waldo Pepper in Trije kondorjevi dnevi. Z vlogo v filmu Vsi predsednikovi možje iz leta 1976 je potrdil status enega največjih hollywoodskih imen, čeprav oskarja za igro ni nikoli prejel. Se pa lahko pohvali z oskarjem za življenjsko delo, ki ga je prejel leta 2002. Leta 2016 je na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar prejel častnega cezarja, leto pozneje pa še zlatega beneškega leva za življenjsko delo.

Izsek iz filma Vsi predsednikovi možje
Izsek iz filma Vsi predsednikovi možje FOTO: Profimedia

Med njegovimi vidnejšimi filmi sta bila še drama Vse je izgubljeno ter film Starec in pištola iz leta 2018. To je tudi njegov zadnji film, saj se je v 82. letu starosti poslovil od igralskega poklica in odtlej le še posodil glas za nekaj filmov.

Ustanovil je tudi lastno producentsko podjetje in pomagal pri uveljavljanju mladih režiserjev. Konec 70. let je ustanovil danes že tradicionalni filmski festival Sundance, s katerim je želel ponuditi priložnost manj znanim filmarjem mimo velikih hollywoodskih studiev.

Robert Redford in nekdanja žena Lola Van Wagenen
Robert Redford in nekdanja žena Lola Van Wagenen FOTO: Profimedia

Redford, znan tudi kot goreč okoljevarstvenik, je bil dvakrat poročen. Leta 1958 se je oženil z okoljevarstveno aktivistko Lolo Van Wagenen, s katero sta v 27 letih zakona imela štiri otroke. Po ločitvi je imel več razmerij, leta 2009 se je poročil s Sibylle Szaggars.

Robert Redford in Sibylle Szaggars
Robert Redford in Sibylle Szaggars FOTO: Profimedia
Robert Redford Igralec biografija smrt filmi
Naslednji članek

Steven Seagal v Srbiji začel snemati nov akcijski film

SORODNI ČLANKI

Umrl je Robert Redford

Glenn Close razkrila, s kom je delila svoj najboljši filmski poljub

Umrl sin legendarnega igralca Roberta Redforda

Je Redford že rekel zadnjo? 'Ne morem trajati večno!'

Robert Redford ne bo več igral

'Živim za ljubezenske prizore z njim!'

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256