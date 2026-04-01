Roberta De Nira bo v ikonični vlogi nasledil Javier Bardem

V filmski različici Rta strahu iz leta 1991 v režiji Martina Scorseseja je bivšega zapornika, ki terorizira družino odvetnika, upodobil Robert De Niro. Takrat sta Jessica Lange in Nick Nolte igrala premožna odvetniška zakonca, tokrat sta to Amy Adams in Patrick Wilson.

Pilotno epizodo desetdelne miniserije je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa režiral norveški režiser Morten Tyldum. Scorsese in Steven Spielberg, ki je bil producent filmske različice Rta strahu, sta sedaj izvršna producenta. Serija naj bi na televizijske zaslone prišla v začetku junija.

