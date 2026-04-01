Roberta De Nira bo v ikonični vlogi nasledil Javier Bardem

V filmski različici Rta strahu iz leta 1991 v režiji Martina Scorseseja je bivšega zapornika, ki terorizira družino odvetnika, upodobil Robert De Niro. Takrat sta Jessica Lange in Nick Nolte igrala premožna odvetniška zakonca, tokrat sta to Amy Adams in Patrick Wilson.
Pilotno epizodo desetdelne miniserije je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa režiral norveški režiser Morten Tyldum. Scorsese in Steven Spielberg, ki je bil producent filmske različice Rta strahu, sta sedaj izvršna producenta. Serija naj bi na televizijske zaslone prišla v začetku junija.
Sedeminpetdesetletni španski igralec Javier Bardem je med drugim znan po svojih zastrašujočih nastopih pred kamero. V Skyfallu, enem od številnih filmov o Jamesu Bondu, je leta 2012 upodobil zlobneža po imenu Silva. Pred tem je osvojil oskarja za najboljšo stransko vlogo kot morilski zlobnež v filmu Ni prostora za starce iz leta 2008.
