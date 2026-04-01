Film/TV

Roberta De Nira bo v ikonični vlogi nasledil Javier Bardem

Los Angeles, 01. 04. 2026 19.02 pred 27 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
E.K. STA
Javier Bardem

Igralec Robert De Niro je dobil ustreznega naslednika v ikonični vlogi grozljivega psihopata v trilerju Rt strahu. Luč sveta je namreč ugledal prvi napovednik nove televizijske serije z Javierjem Bardemom v vlogi zloglasnega psihopata Maxa Cadyja. Bardem je v napovedniku videti z izklesanim in tetoviranim telesom ter zloveščim smehom.

V filmski različici Rta strahu iz leta 1991 v režiji Martina Scorseseja je bivšega zapornika, ki terorizira družino odvetnika, upodobil Robert De Niro. Takrat sta Jessica Lange in Nick Nolte igrala premožna odvetniška zakonca, tokrat sta to Amy Adams in Patrick Wilson.

Robert De Niro
Robert De Niro
FOTO: Profimedia

Pilotno epizodo desetdelne miniserije je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa režiral norveški režiser Morten Tyldum. Scorsese in Steven Spielberg, ki je bil producent filmske različice Rta strahu, sta sedaj izvršna producenta. Serija naj bi na televizijske zaslone prišla v začetku junija.

Javier Bardem
Javier Bardem
FOTO: Profimedia

Sedeminpetdesetletni španski igralec Javier Bardem je med drugim znan po svojih zastrašujočih nastopih pred kamero. V Skyfallu, enem od številnih filmov o Jamesu Bondu, je leta 2012 upodobil zlobneža po imenu Silva. Pred tem je osvojil oskarja za najboljšo stransko vlogo kot morilski zlobnež v filmu Ni prostora za starce iz leta 2008.

Robert De Niro Javier Bardem film Rt strahu serija
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Big M
01. 04. 2026 20.23
Vse kej danes prihaja iz Holivirda je dol zanič!
Pajki
01. 04. 2026 20.18
To bi znalo bit dobro
zajfa
01. 04. 2026 19.11
Serije, fak. Kam smo prišli. Iz filma, serija. 5000 delov. Fast food umetnosti na polno seka po nas.
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
