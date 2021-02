Robin Wright na festivalu Sundance z režiserskim prvencem Land

"Zakaj sem ustvarila ta film? Gre za opomnik, da potrebujemo drug drugega," je v spletnem pogovoru v sklopu festivala povedala Wrightova. "Ves čas se srečujemo s stiskami in po navadi sta sočutje in prijaznost druge osebe tista, ki nam pomagata prebroditi težko obdobje ... Mislim, da se ta hip s tem lahko prav vsi poistovetimo," je še dodala.

Po pisanju Varietyja se je igralka v filmu odlično znašla pred in za kamero, njen film pa je revija označila za "prekrasen haiku". Snemali so 29 dni na odročni lokaciji v kanadski Alberti, kot je dejala igralka, pa je bilo le en dan toplo, nato pa se je začela zima. Družbo so jim delali tudi medvedi. Eden od njih si je celo postregel s hamburgerji, ki so bili namenjeni ekipi.