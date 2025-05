Rok Cvetkov o kaskaderskih podvigih Toma Cruisa: Res je dober

Oboževalci franšize Misija: Nemogoče si lahko šesti del franšize ogledajo v soboto, 17. 5., ob 20. uri na POP TV.

"Nič ni bolj nevarno, kot izgleda. Skok je kot vsak skok. Skoči lahko tudi kdo, ki obvlada in si nadane padalo, Tom Cruise pa očitno to rad dela in uživa v tem. Rad izziva nevarnost, ki mu je ni treba, ampak je dober. Res je dober," o kaskaderskih podvigih glavnega igralca Toma Cruisa pravi Cvetkov in dodaja: "Kot profesionalni koordinator zelo spoštujem, kar Tom Cruise dela, ampak včasih dela malo preveč, ker mu ni treba, s tem pa drugim producentom dela sive lase, ker oni tega ne delajo, ker pa je tudi on producent, mu ne morejo ničesar. Tudi če si zlomi nogo. Pogovarjal sem se s kolegi, ki so to že delali, ampak je preprosto on to prevzel in rekel, da bo to naredil, producenti so bili tiho in je to naredil. Lahko rečem, da tam on ni bil kriv, krivi so bili tisti, ki delajo varovalne jeklenice. Tam so ga namesto, da bi ga ustavili, spustili. Potem je zamuda dva, tri ali še več mesecev, in to stane. Zaradi užitka Toma Cruisa producenti potegnejo krajšo in lahko izgubijo tudi do 50 milijonov. Ravno zato si producenti ne želijo, da igralci to delajo, oni si želijo, da to delamo mi."