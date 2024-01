Rok Cvetkov: 'Slovenija je za visokoproračunske filme vedno manj zanimiva'

Za visokoproračunske filmske projekte je Slovenija vedno manj zanimiva. V preteklosti so naši kraji sicer že gostili velike produkcije in hollywoodske zvezdnike, kot so Naomi Watts, Henry Cavill, Pierce Brosnan in Jackie Chan, a filmski ustvarjalci opozarjajo, da se bodo brez podpore države takšni projekti preselili v sosednje države.

Za najuspešnejšo filmsko produkcijo, ki jo je doslej gostila Slovenija, še vedno velja film Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan, ki so ga v Posočju snemali pred 15 leti. Rok Cvetkov, koordinator kaskaderjev za visokoproračunske filmske projekte, kot so Plačanci 4, pravi, da so snemalne lokacije naših sosednjih in okoliških držav že precej iztrošene. "Slovenija je čista, pri nas se ni toliko snemalo. Imamo morje, imamo hribe, imamo zgodovinske vasi in mesta," je prepričan.

Imamo tudi vrhunski kader, slovenske ekipe redno delajo na največjih projektih svetovnega formata. Gostovanja velikih filmskih produkcij prinašajo tudi ugodne ekonomske učinke. Strateški načrt za razvoj avdio-vizualne industrije ocenjuje, da za vsak vložen evro posredno generira 0,8 evra prihodkov, vsakih 10 delovnih mest pa jih posredno ustvari še osem.

Veliki projekti v filmski industriji zahtevajo veliko ljudi, kar je velik strošek. "Če k nam pride velika ekipa, da se dela velik projekt, kot sem jih delal zadnje čase recimo z Robertom DeNirom, k nam pride 1000 do 2000 ljudi v enem dnevu. To je ogromno ljudi, ogromno statistov, zasedemo lahko tudi celo vas," je razložil in dodal, da to posledično pomeni tudi veliko stroškov za hrano. "Vse gre v slovenski proračun, v slovensko ekipo," je poudaril.

Kje je torej težava? Nekateri načrtovani in že potrjeni projekti se namreč selijo v druge države. "Pripravljala se je velika produkcija, ki je vezana na dolino Soče. To je film 'Zbogom, orožje' po romanu Ernesta Hemingwayja, ki je del slovenske kulturne dediščine, a se seli v Italijo," je povedal Miha Cernec, filmski producent.