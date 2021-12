Rok Kunaver: Iskali smo neko sredino, zato govorimo mešanico dolenjskih dialektov

In kako bi igralec opisal serijo? Pravi, da je serija preprosta zgodba vsakdanje slovenske vasi, v kateri lahko srečaš povsem normalne ljudi, a tu hitro pristavi: "Bi rekel, da se takšne ljudi da srečati, ampak za potrebe serije, da ne bo kdo užaljen, smo malce ’priterali’ do kraja."

"V novi seriji Za hribom igram župnika Bineta Kočarja in trenutno smo na moji domačiji oziroma na domačiji mene in mojega očeta," je pogovor z nami začel igralec Rok Kunaver in opisal svoj lik: "Bine je dobra duša in tako, kot se mi zdi, da kot vsak dobri duhovnik tudi on povezuje skupnost. Ker načeloma duhovniki vedo za vse probleme v kraju, vse skrivnosti, temu se reče spoved, kjer je spovedna molčečnost zaveza, da se to ne govori, ampak zaradi tega lahko prepreči marsikaj. Tudi v seriji Za hribom župnik Bine velikokrat poskuša kaj preprečiti. Zdaj ... Včasih mu rata, kdaj mu ne, a ne."

Dolenjski dialekt kot nov izziv

Specifika serije Za hribom je, da je posneta v prav posebni različici dolenjskega dialekta, o katerem se je razgovoril tudi Rok. "Mislim, da nam gre zelo dobro, vsem nam. Ravno zato, ker v bistvu smo si vzeli dolenjski dialekt za vzor, ampak moramo vedeti, da je v Sloveniji zelo veliko dialektov oziroma pokrajinskih govorov in vsak je zelo specifičen. Dolenjska pa je zelo velika regija in se seveda tudi ta dolenjski dialekt zelo spreminja od kraja do kraja. Tako da mi smo hoteli neko sredino najti, tako da v resnici govorimo neobstoječi dolenjski dialekt. Da ne bo nihče užaljen, da ne bi preveč iskali, od kod izhaja kakšen dialekt, v smislu 'A, tole je iz Ribnice, tole je pa iz Novega mesta!'. Ne. Vsega po malem je, neka mešanica."

Rok pove, da so imeli več mesecev priprav na snemanje, da bi čim bolje izpilili dialekt, ki je bil potreben za snemanje serije, ter dodal, da so pri tem seveda imeli pomoč lektorjev. "Najprej smo imeli profesionalnega lektorja, fanta, ki je vse razložil, kako in iz česa je sestavljen dolenjski dialekt. Potem smo režiser in igralci o tem govorili, smo dali na nek skupni imenovalec in zdaj tu Francija Keka, ki nam pomaga. Imamo tudi še vedno lektorje in Alenko Kozolec, ki igra v seriji in tudi pomaga. Potem pa je tu še Jernej Čampl. Vsi so domačini na Dolenjskem, rojeni in vzgojeni, zato jim je malo bližje."