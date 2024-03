Roman Polanski ponovno na sodišče zaradi obrekovanja

OGLAS

Danes se je v Franciji ponovno začelo sojenje francosko-poljskemu režiserju Romanu Polanskemu. Obrekoval naj bi britansko igralko Charlotte Lewis, ki ga je pred štiridesetimi leti obtožila tudi spolne zlorabe. Spomnimo, zdaj 90-letnega Polanskega ameriški pravosodni sistem preganja že več kot štirideset let zaradi domnevne spolne zlorabe takrat 13-letne Samanthe Geimer, ki ima danes 60 let. Prav tako ga je ob nastanku gibanja #MeToo več žensk obtožilo spolnih zlorab in nadlegovanja, a je slavni režiser leta 1978 pred ameriško roko pravice in obtožbami pobegnil v Evropo, kjer se od takrat izogiba državam, ki imajo z ZDA sklenjen sporazum o izročitvi. Polanski je vse obtožbe zanikal.

Roman Polanski FOTO: AP icon-expand

Režiser, čigar dolgoletna in uspešna kariera zajema z oskarjem nagrajene filme, kot so Rosemaryjin dojenček, Kitajska četrt in Pianist, pa bi sedaj – kot vse kaže, moral ponovno na sodišče, tokrat zaradi domnevnega obrekovanja. A odvetniki Polanskega so sporočili, da se ta danes ne namerava zglasiti na sodišču. 56-letna igralka – Charlotte Lewis, ki ga je obtožila obrekovanja, se je na sodišču tako zglasila sama. Dogodek pa datira v leto 2010, ko je Lewis povedala, da naj bi jo Polanski spolno napadel "na najhujši možni način." Stara je bila 16 let, ko je leta 1983 odpotovala v Pariz na eno izmed avdicij, ko se je zgodilo. Polanski je nato leta 2019 dejal, da gre "za gnusno laž." Še več, v enem izmed intervjujev za britanske medije je citiral igralko in rekel: "Charlotte je bila očarana nad mano in želela je biti moja ljubica." Charlotte je to zanikala in dejala, da je ta citat laž in Polanskega obtožila obrekovanja.

Charlotte Lewis FOTO: Reuters icon-expand