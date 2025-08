Romantična komedija Moj bivši se poroči bo dobila nadaljevanje

V Hollywoodu nastaja novo filmsko nadaljevanje, in sicer drugi del romantične komedije Moj bivši se poroči iz leta 1997. Po poročanju tujih medijev se bo pod scenarij podpisala Celine Song , scenaristka in režiserka filmov Pretekla življenja in Materialists . Kdo bo sedel na režiserski stolček, zaenkrat ni znano. Prav tako skrivnost ostaja, kdo bo v filmskem nadaljevanju zaigral.

V 28 let stari uspešnici sta v glavnih vlogah zaigrala igralca Julia Roberts in Dermot Mulroney, zasedbo pa so med drugim sestavljali še Cameron Diaz, Rupert Everett, Carrie Preston in Christopher Masterson. "Vse skupaj je bilo sanjsko. Že ko sem bil z Julio na avdiciji, sem vedel, da bo film odličen. Cel Hollywood je vedel," se je filma v nedavnem intervjuju za New York Post spominjal Dermot Mulroney.

Zdi se, da so nadaljevanja klasik iz začetka tisočletja vedno bolj popularna. Trenutno namreč nastaja oziroma je že bilo izdanih več nadaljevanj. Film Odštekani petek je prejel nadaljevanje Še bolj odštekani petek, v New Yorku pa trenutno snemajo nadaljevanje uspešnice Hudičevka v Pradi. Svoje nadaljevanje bo dobila tudi fantazijska romantična komedija, sicer iz leta 1998, Čarovnice za vsak dan s Sandro Bullock in Nicole Kidman ter športna komedija Zadeni kot Beckham.