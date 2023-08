Romantika na višku: nekateri so povedali, s kom bi gradili prihodnost

Milko je zase in za svojo Jasno pripravil krasen oddih v Opatiji. Med njima je zacvetela romantika v znamenju rož, poljubov in šampanjca. Casanova iz Šibenika je svoji dami iz Sarajeva obljubil marsikaj. Pravo romantično druženje pa sta si ustvarila tudi Ljiljana in Dragoljub, ki sta na oddih odšla v Makarsko.

Siniša je imel resen pogovor z Vesno, a mu je ta zelo kmalu dala vedeti, kaj si misli o njegovem odnosu z Martino.

Medtem ko so nekateri že dali jasno vedeti, s kom si želijo graditi prihodnost, imajo drugi s to odločitvijo malce več težav. Hrvoje je v dvomih – izbrati Marino ali Dragano? Marina in Hrvoje sta se dobila v Rovinju. To je bilo prvič, odkar je Marina zapustila njegovo kmetijo, vmes pa sta se slišala samo enkrat.

In pri Zvonku? Pri njem pa je vedno zabavno. Svoji dekleti Brankico in Smiljo je odpeljal k frizerju, saj jima je želel, da bi se malo razvajali. Ivan pa je v Poreč pripeljal Dono in Gabrijelo.

