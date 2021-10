Romeo in Julija sta v novi priredbi ljubimki

Romeo in Julija, mlada ljubimca s tragično zgodbo, sta v novi uprizoritvi ljubljanske Opere ljubimki. Ja, dve ženski. V operi Capuleti in Montegi, ki jo je pred skoraj 200 leti v pičlih šestih tednih ustvaril italijanski skladatelj Bellini, namreč vlogo Romea igra ženska. V preteklosti so moški igrali ženske, ženske pa moške in v tej uprizoritvi Romea igra Nuška Drašček.