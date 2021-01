Romunski režiser v znak protesta zavrnil nacionalno nagrado

"Hinavsko bi bilo sprejeti to nagrado, medtem ko je filmska industrija v stanju klinične smrti," je Alexander Nanau zapisal v pismu romunskemu predsedniku Klausu Iohannisu . Romunija je sicer obljubila, da bo pomagala kinematografom in filmski industriji, podobno kot je pomoč med pandemijo covida-19 zagotovila gostinstvu, vendar tega še ni izpolnila.

Režiser je romunske oblasti pozval, naj"uvedejo konkretne rešitve za ohranitev sektorja",pri čemer je opozoril, da"bo večina produkcijskih hiš, neodvisnih gledališč, kinodvoran in distribucijskih podjetij že zaprtih, ko se bo zdravstvena kriza končala". Romunsko ministrstvo za kulturo je v torek izjavilo, da so bile njegove trditve"slabo obrazložene in neutemeljene",ter dodalo, da je njegov dokumentarni film prejel državne subvencije v višini približno 300 tisoč evrov.

Nanauov dokumentarec Kolektivpripoveduje o skupini raziskovalnih novinarjev na poti odkrivanja korupcije in nesposobnosti romunskega zdravstvenega sistema po požaru v nočnem klubu v Bukarešti, v katerem je leta 2015 umrlo 64 ljudi.