Rosie O'Donnell bo zaigrala v tretji sezoni nadaljevanja Seksa v mestu

Komičarka Rosie O'Donnell je na Instagramu razkrila, da bo zaigrala v tretji sezoni nadaljevanja Seksa v mestu And Just Like That. 62-letnica je na spletu delila fotografijo scenarija in namignila, da bo stopila v čevlje lika Mary. Zaigrala bo ob boku že utečenih zvezdnic serije Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ter Cynthie Nixon.