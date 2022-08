Rowlingova: Prosili so me za sodelovanje v oddaji, a sem ga zavrnila

Britanska pisateljica J. K. Rowling se je končno odzvala na številna ugibanja o tem, zakaj se ni pojavila v posebni oddaji ob 20. obletnici filmov o Harryju Potterju. Dejala je, da je vabilo za sodelovanje sicer prejela, a ga ni sprejela, ker se ji je zdelo, da gre bolj za dogodek, ki se tiče filmov o mladem čarovniku in ne knjig, ki jih je napisala.

Lani so se ob 20. obletnici filma Harry Potter in kamen modrosti zbrali vsi zvezdniki franšize, ki so obujali spomine s snemanja kar osmih filmskih uspešnic. Pisateljica J. K. Rowling, ki si je izmislila ta čarobni svet, je bila edina izmed večjih imen, ki se ni pojavila v oddaji, kjer so uporabili zgolj odseke iz njenega intervjuja iz leta 2019. Njeno odsotnost so opazili tako kritiki kot oboževalci, ki so domnevali, da se na srečanju ni pojavila zaradi njene javne podobe, ki je bila zaradi njenih kontroverznih izjav o LGBTQIA+ skupnosti v zadnjih letih precej očrnjena.

icon-expand J. K. Rowlingova je dejala, da je ustvarjalci niso izključili iz oddaje Vrnitev na Bradavičarko. FOTO: Profimedia

Na vprašanje, zakaj se ni pojavila v posebni oddaji Vrnitev na Bradavičarko, je v intervjuju za Virgin Radio sedaj končno odgovorila sama. Ko je voditelj Graham Norton dejal, da so jo iz obletnice izključili, je dejala: "Dejansko me niso. Vprašali so me, ali želim biti v oddaji. Odločila sem se, da tega ne želim. Mislim, da so se bolj osredotočili na filme kot na knjige. Nihče mi ni rekel ne. Vprašali so me za sodelovanje, a sem ga zavrnila."