Rusko sodišče je prepovedalo dokumentarni film Mr. Nobody Against Putin na treh platformah za pretočne vsebine, ker naj bi "propagiral ekstremizem in terorizem". Film, ki je v začetku tega meseca prejel oskarja, dokumentira stopnjevanje vojne propagande v ruski šoli po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022. Razkriva etične dileme, s katerimi se soočajo učitelji sredi propagande in militarizacije.
Temelji na posnetkih, ki jih je zbral Pavel Talankin, koordinator šolskih dogodkov, ki je kasneje pobegnil iz Rusije. Tožilci so trdili, da je dokumentarni film po poročanju ruskih medijev izrazil "negativen odnos do vojne v Ukrajini in sedanje vlade".
Namestnik tožilca je dejal tudi, da je v filmu prikazana zastava "teroristične organizacije", pri čemer se je skliceval na belo-modro-belo zastavo, ki jo uporabljajo protivojni protestniki. Sodbo je izdalo sodišče v mestu Čeljabinsk, nedaleč od mesta Karabaš, kjer se nahaja Talankinova šola. Odločitev bo zahtevala odstranitev filma s treh platform za pretočne vsebine. Ruski vladni organi za človekove pravice pa so pred tem obsodili dokumentarni film zaradi uporabe posnetkov otrok, zbranih brez soglasja staršev. Pozvali bodo Akademijo, ki podeljuje oskarje, k začetku preiskave.
Film Mr. Nobody Against Putin prikazuje indoktrinacijo ruskih šolarjev, ki jo je vzpostavil Kremelj, vključno s predavanji o potrebi po "denacifikaciji" Ukrajine, vojnih veteranih in o tem, kako prepoznati mine in ravnati z orožjem.
Dokumentarni film prikazuje tudi zgodbe o Talankinovih nekdanjih učencih, ki so se pridružili vojski in umrli v Ukrajini, pa tudi o njegovih lastnih dejanjih upora. V svojem govoru ob podelitvi oskarjev je Talankin dejal: "Štiri leta smo v nebo gledali v iskanju utrinkov, da bi si zaželeli zelo pomembno željo ... Vendar obstajajo države, kjer namesto utrinkov z neba padajo bombe in letijo brezpilotni letalniki. Zaradi naše prihodnosti in zaradi vseh naših otrok končajmo vse vojne," je zaključil.
Dokumentarni film, ki je plod dansko-češke produkcije, je v začetku leta 2026 osvojil oskarja za najboljši dokumentarni film in nagrado BAFTA za najboljši dokumentarni film. Kremelj se je po osvojitvi oskarja izognil vprašanjem o dokumentarcu.
"Tega filma nisem gledal," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Vladimirja Putina, Dmitrij Peskov.
Izraz "denacifikacija" je ruska propaganda, ki se uporablja za upravičevanje invazije na Ukrajino. Ruski predsednik Vladimir Putin je trdil, da je cilj "denacificirati" Ukrajino, kar pomeni odstraniti domnevno nacistični ali skrajno desničarski vpliv iz ukrajinske vlade. Mednarodna skupnost in ukrajinska vlada ta argument zavračata kot neutemeljen in kot izgovor za agresijo. Ukrajina je demokratična država z izvoljeno vlado, ki jo vodi predsednik Volodimir Zelenski, ki je sam po poreklu Jud in je izgubil družinske člane v holokavstu. Zato je trditev o "nacistični" naravi ukrajinske vlade napačna in služi kot orodje za širjenje dezinformacij.
Belo-modro-bela zastava je postala simbol ruskih protivojnih protestnikov in opozicije proti trenutni ruski vladi ter njeni politiki, zlasti v zvezi z vojno v Ukrajini. Ta zastava je spremenjena različica ruske trobojnice, kjer so odstranjene rdeče črte, modra pa naj bi predstavljala mir, medtem ko bela simbolizira svobodo in neodvisnost. Uporabniki te zastave jo predstavljajo kot alternativo uradni ruski zastavi, ki jo povezujejo z vojaško agresijo in represijo. Ruske oblasti so jo označile za simbol "teroristične organizacije" ali "ekstremizma", kar odraža njihovo prizadevanje za zatiranje nesoglasij in nadzor nad javnim diskurzom.
BAFTA je okrajšava za British Academy of Film and Television Arts (Britanska akademija za filmsko in televizijsko umetnost). Gre za britansko organizacijo, ki vsako leto podeljuje prestižne nagrade za izjemne dosežke na področju filma, televizije in videoiger. Nagrade BAFTA veljajo za eno najpomembnejših priznanj v industriji zabave, primerljive z oskarji v ZDA. Podelitev nagrad BAFTA, ki poteka v Londonu, je pomemben dogodek, ki ga spremljajo tako strokovnjaki kot širša javnost.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.