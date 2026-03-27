Rusija prepovedala predvajanje filma, nagrajenega z oskarjem

Rusko sodišče je prepovedalo dokumentarni film Mr. Nobody Against Putin na treh platformah za pretočne vsebine, ker naj bi "propagiral ekstremizem in terorizem". Film, ki je v začetku tega meseca prejel oskarja, dokumentira stopnjevanje vojne propagande v ruski šoli po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022. Razkriva etične dileme, s katerimi se soočajo učitelji sredi propagande in militarizacije. Temelji na posnetkih, ki jih je zbral Pavel Talankin, koordinator šolskih dogodkov, ki je kasneje pobegnil iz Rusije. Tožilci so trdili, da je dokumentarni film po poročanju ruskih medijev izrazil "negativen odnos do vojne v Ukrajini in sedanje vlade".

Pavel Talankin med snemanjem filma. FOTO: Profimedia

Namestnik tožilca je dejal tudi, da je v filmu prikazana zastava "teroristične organizacije", pri čemer se je skliceval na belo-modro-belo zastavo, ki jo uporabljajo protivojni protestniki. Sodbo je izdalo sodišče v mestu Čeljabinsk, nedaleč od mesta Karabaš, kjer se nahaja Talankinova šola. Odločitev bo zahtevala odstranitev filma s treh platform za pretočne vsebine. Ruski vladni organi za človekove pravice pa so pred tem obsodili dokumentarni film zaradi uporabe posnetkov otrok, zbranih brez soglasja staršev. Pozvali bodo Akademijo, ki podeljuje oskarje, k začetku preiskave. Film Mr. Nobody Against Putin prikazuje indoktrinacijo ruskih šolarjev, ki jo je vzpostavil Kremelj, vključno s predavanji o potrebi po "denacifikaciji" Ukrajine, vojnih veteranih in o tem, kako prepoznati mine in ravnati z orožjem.

Dokumentarni film prikazuje tudi zgodbe o Talankinovih nekdanjih učencih, ki so se pridružili vojski in umrli v Ukrajini, pa tudi o njegovih lastnih dejanjih upora. V svojem govoru ob podelitvi oskarjev je Talankin dejal: "Štiri leta smo v nebo gledali v iskanju utrinkov, da bi si zaželeli zelo pomembno željo ... Vendar obstajajo države, kjer namesto utrinkov z neba padajo bombe in letijo brezpilotni letalniki. Zaradi naše prihodnosti in zaradi vseh naših otrok končajmo vse vojne," je zaključil.

Dokumentarni film, ki je plod dansko-češke produkcije, je v začetku leta 2026 osvojil oskarja za najboljši dokumentarni film in nagrado BAFTA za najboljši dokumentarni film. Kremelj se je po osvojitvi oskarja izognil vprašanjem o dokumentarcu. "Tega filma nisem gledal," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Vladimirja Putina, Dmitrij Peskov.