Russell Crowe bo zaigral rock zvezdnika med vrhunskimi kuharji

Svetovno priznani kuharMarco Pierre White je spadal med sam vrh britanske visoke kulinarike, ni pa bil znan samo po kuhinji, ampak tudi po svojem zvezdniškem obnašanju in ljubezni do žensk.

"Pravkar sem podpisal pogodbo. Russel Crowe je napisal scenarij, njegova družba ga producira, Russel ga režira in Russel igra tretjega ali četrtega Marca", je razkril Pierre White. Film so načrtovali pet let, za režiserja je bil sprva mišljen Ridley Scott, za glavno vlogo pa Michael Fassbender ali Tom Hardy.

Pierre White je zaslovel v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je pri 24 letih postal vodja londonske restavracije Harvey's, zadolžen za ekipo, v kateri je bil tudi Gordon Ramsay, s katerim se je kasneje sprl. Leta 1955, star 33 let, je kot najmlajši kuhar prejel tri michelinove zvezdice.