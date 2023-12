Russell Crowe in Rami Malek skupaj v drami Nürnberg.

Russell Crowe in Rami Malek bosta skupaj zaigrala v drami z naslovom Nürnberg. Film bo temeljil na knjigi Nacist in psihiater, ki jo je napisal ameriški pisatelj in novinar Jack El-Hai. V njej je opisal srečanje med mladim ameriškim vojaškim psihiatrom Douglasom Kelleyjem in nacističnim maršalom Hermannom Göringom, ki je preživel konec vojne in so ga ujeli ameriški vojaki.