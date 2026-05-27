Film/TV

Russell Crowe izgubil potrpljenje med deljenjem avtogramov: Ne porivajte me

Pariz, 27. 05. 2026 07.00 pred 2 urama 2 min branja 8

Avtor:
A. J.
Russell Crowe.

Kot številni zvezdniki pred njim je tudi igralec Russell Crowe oboževalcem dal jasno vedeti, kje je zanj meja. Ko so ga ti pričakali pred hotelom v Parizu in mu nestrpno molili material za podpis avtogramov v roke, je Crowe stopil korak nazaj in odločno spregovoril: "Ne porivajte me. Če boste nesramni, bom odšel."

Zvezdnik Russell Crowe se je pred pariškim hotelom znašel v neprijetni situaciji, ko so ga obkolili malce preveč zagreti in nestrpni oboževalci ter prosili za avtograme. Na posnetku, ki je že zakrožil na družbenih omrežjih, vidimo igralca, ki jim jasno postavi mejo.

"Me poslušate? Dobro. Ostanite, kjer ste, ne porivajte me. Jaz bom prišel k vam. Dajte vsem nekaj prostora," je Crowe ostro naročil oboževalcem pred vrati luksuznega hotela, kjer naj bi sicer potekalo sproščeno druženje z njim in deljenje avtogramov.

Preden se jim je približal, je dodal tudi, da ne bo toleriral neprimernega vedenja "Takoj ko bo nekdo nesramen, bom odšel. Je to jasno?" je ponovno  postavil ultimat 62-letni zvezdnik legendarnega Gladiatroja.

Čeprav so oboževalci pričakovali bolj sproščeno srečanje, se je igralec med celotno situacijo zdel precej resen, hladen in nezainteresiran za daljše srečanje. Nerodno vzdušje se je le še stopnjevalo, ko je eden od oboževalcev prosil za poseben avtogram, ki ga je Crowe takoj zavrnil.

Na kronanju ne bo igralca Rusella Crowa, ki vabila ni prejel, kar ga ni presenetilo.
FOTO: Profimedia

Posnetek dogodka je hitro povzročil številne odzive na družbenih omrežjih - obsojajoče kot tudi bodrilne. Mnogi so namreč stopili zvezdniku v bran, saj menijo, da imajo zvezdniki pravico postavljati meje med srečanji z oboževalci.

"Ni storil ničesar narobe. Postavil je meje, oboževalci so se malce vzeli v roke in on je vse prijazno podpisal. Samo zato, ker je filmska zvezda, še ne pomeni, da imajo ljudje pravico, da z njim ravnajo kot z blagom. Bravo zanj," "Kakšna legenda," ter "To je edini način, da ga bodo ljudje danes sploh poslušali in upoštevali," so bili le nekateri izmed navdušenih komentarjev.

Priporoča
KOMENTARJI8

PegySue
27. 05. 2026 09.01
Zanemarjen in živčen. Nikoli mi ni bil všeč.
Mr Nobady
27. 05. 2026 08.34
Kdaj boste ovčke ugotovile, da "zvezdnikom" ni mar za vas .. To da lahko gledate in poslušate njihove stvari in si s tem krajšate prosti čas največ, kar lahko dobite od njih... Kaj mi bo njihov podpis? Razen da bi ga prodal..
Mr Nobady
27. 05. 2026 08.32
Ooo 2 tedna blokade je že mimo? Kako čas leti...
Mr Nobady
27. 05. 2026 08.32
MasteRbee
27. 05. 2026 08.01
Ne vem kaj bi mi njegov podpis?
Fery Zaka
27. 05. 2026 08.03
Na instagram bi ga dal in bi bil glavni na vasi. Tako funkcionira svet danes.
Watcherman
27. 05. 2026 08.04
Nimaš niti malo pameti?
