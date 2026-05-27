Russell Crowe izgubil potrpljenje med deljenjem avtogramov: Ne porivajte me

Zvezdnik Russell Crowe se je pred pariškim hotelom znašel v neprijetni situaciji, ko so ga obkolili malce preveč zagreti in nestrpni oboževalci ter prosili za avtograme. Na posnetku, ki je že zakrožil na družbenih omrežjih, vidimo igralca, ki jim jasno postavi mejo.
"Me poslušate? Dobro. Ostanite, kjer ste, ne porivajte me. Jaz bom prišel k vam. Dajte vsem nekaj prostora," je Crowe ostro naročil oboževalcem pred vrati luksuznega hotela, kjer naj bi sicer potekalo sproščeno druženje z njim in deljenje avtogramov.
Preden se jim je približal, je dodal tudi, da ne bo toleriral neprimernega vedenja "Takoj ko bo nekdo nesramen, bom odšel. Je to jasno?" je ponovno postavil ultimat 62-letni zvezdnik legendarnega Gladiatroja.
Čeprav so oboževalci pričakovali bolj sproščeno srečanje, se je igralec med celotno situacijo zdel precej resen, hladen in nezainteresiran za daljše srečanje. Nerodno vzdušje se je le še stopnjevalo, ko je eden od oboževalcev prosil za poseben avtogram, ki ga je Crowe takoj zavrnil.
Posnetek dogodka je hitro povzročil številne odzive na družbenih omrežjih - obsojajoče kot tudi bodrilne. Mnogi so namreč stopili zvezdniku v bran, saj menijo, da imajo zvezdniki pravico postavljati meje med srečanji z oboževalci.
"Ni storil ničesar narobe. Postavil je meje, oboževalci so se malce vzeli v roke in on je vse prijazno podpisal. Samo zato, ker je filmska zvezda, še ne pomeni, da imajo ljudje pravico, da z njim ravnajo kot z blagom. Bravo zanj," "Kakšna legenda," ter "To je edini način, da ga bodo ljudje danes sploh poslušali in upoštevali," so bili le nekateri izmed navdušenih komentarjev.
