Crowe povsem neprepoznaven v novi vlogi

Oskarjevec je zdaj sprejel vlogo Rogerja Ailesa , šefa mrežeFox News, za katero so ga morali odločno postarati, mu naresti plešo in dodati precej kilogramov. Igralec je postal izrezani Ailes, ki je umrl leta 2017, star 77 let, ko so ga objektivi paparacev ujeli na prizorišču snemanja v Brooklynu.

Miniserija The Loudest Voice temelji na knjigiThe Loudest Voice In The Room,snemati pa so začeli že lanskega novembra. Poleg Crowea igrajo tudi Sienna Miller, Naomi Watts, Gretchen Carlson, Seth MacFarlaneinSimon McBurney.