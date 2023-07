Russell Crowe razmišlja o upokojitvi: Nisem se še odločil

59-letni Avstralec Russell Crowe razmišlja o naslednjem koraku v svojem življenju. Po štirih desetletjih uspešne kariere v filmski industriji čuti, da je pred naslednjim poglavjem v svojem življenju. "Postaviš se pred ogledalo in si rečeš: Kdo za vraga je to? Zdaj sem v tem obdobju," je dejal. Za primer je vzel 85-letnega režiserja Ridleyja Scotta , ki še vedno dela.

"Za vzornika si bom vzel Ridleyja Scotta: on še vedno dela in odkriva nove trende. Ali bom takšen ali pa bom nehal in nikoli več ne boste slišali zame. Nisem se še odločil, kako bo. To sta dve zelo verjetni izbiri," je pojasnil. Razlog, zakaj se odloča zapustiti Hollywood, je morda tudi ta, da se je ustalil v življenju s svojim dekletom, prav tako igralko Britney Theriot, ki je z njim pripotovala na Češko. 31-letnica je bila ob njem, ko so ga na filmskem festivalu nagradili s kristalnim globusom.

Par je bil v zadnjih mesecih neločljiv, skupaj pa sta prepotovala kar nekaj sveta. Par pogosto videvajo, ko plujeta med Sydneyjem in Coffs Harbourjem, kjer igralec gradi filmski studio v vrednosti skoraj 400 milijonov evrov. Zvezdnik ima 400 hektarov veliko kmetijo v bližnjem Nana Glenu, svoj čas pa deli med tem podeželskim posestvom in svojim domom v Sydneyju.