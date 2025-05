Vestern Rust tudi po premieri v nemilosti: boren zaslužek in ostre kritike

Pred dnevi je v kinematografe brez velikega pompa in pod radarjem svetovne javnosti priromal ameriški vestern Rust , čigar snemanje je zaznamovala smrt snemalke Halyne Hutchins , ki je umrla v incidentu s pištolo. Kljub dogajanju, ki je spremljalo snemanje, pa filmski kritiki nad filmom niso prizanesljivi.

Pri Varietyju so ocenili, da Rust sicer opraviči svoj obstoj, a to kljub temu 'ne pomeni, da gre za posebej dober film'. Pri Guardianu menijo celo, da je slika pokojne Hutchins 'prekrasna'. Ob tem pa se dotaknejo tudi dileme, ali je sploh moralno, da je film ugledal luč sveta. Ne najboljših ocen je deležen tudi na portalih IMDb in Rotten Tomatoes.

A ne le kritiki - film predstavlja polomijo tudi za filmske blagajne. Kot poroča ameriški Forbes, naj bi v 115 kinematografih do zdaj zaslužil le 25.000 dolarjev (okoli 22.000 evrov), medtem ko je njegov proračun znašal okoli osem milijonov dolarjev (okoli sedem milijonov evrov).