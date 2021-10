Ryan Gosling bo filmski Ken ...

Ryan Gosling je v zadnjih pogajanjih, da bo upodobil filmskega Kena, poroča portal Deadline. Naslovna vloga Barbie je pripadala 31-letni Avstralki Margot Robbie, film pa bo nastal pod okriljem podjetja Warner Bros. Na režijski stolček bo sedla neodvisna filmska ustvarjalka Greta Gerwig, ki je pred tem režirala komično dramo Lady Bird in romantično dramo Little Women.

Po poročanju omenjenega portala je Ryan sprva opustil vlogo Kena oziroma vlogo Barbiejine večne ljubezni, vendar je sčasoma popustil, potem ko je studio vztrajal pri njegovi avdiciji in se je urnik dvakratnega nominiranca za oskarja sprostil. Voda na mlin filmskega studia pa je bila tudi to, da je prišlo do zamude v predprodukcijskem procesu filma, tako da je Ryan lahko sprejel dodeljeno vlogo. Snemanje filma je sicer predvideno v začetku naslednjega leta.

38-letna Greta Gerwig je za prihajajoči film napisala scenarij skupaj s svojim partnerjem Noahom Baumbachom, filmskim ustvarjalcem, znanim po manjših in bolj temačnejših temah, kot je The Squid and the Whale.