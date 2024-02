Ryan Gosling bo na podelitvi oskarjev zapel pesem iz filma Barbie

Ryan Gosling , ki je nedavno nastopil v filmu Barbie , se bo na podelitvi oskarjev postavil v vlogo pevca in pred zbranimi zapel uspešnico I'm Just Ken . 43-letnik je sicer znan po tem, da ima lep glas, leta 2007 pa je celo izdal samostojni glasbeni album, ki ga je poimenoval Put Me in the Car, bil pa je tudi član glasbene skupine Dead Man's Bones .

Igralec se sicer s pesmijo ne bo potegoval za oskarja v kategoriji najboljše originalne pesmi, je pa nominiran za najboljšega stranskega igralca za vlogo v omenjenem filmu, ki ga je režirala Greta Gerwig.

Gosling je pred mesecem za Variety dejal, da ga organizatorji še niso povprašali, če bi pesem zapel med podelitvijo najprestižnejših filmskih nagrad, ki jih podeljuje Akademija filmskih umetnosti in znanosti. "Morda predstavljam preveliko tveganje, da bi me povabili k temu, in ne vem, kako bi to delovalo, a sem pripravljen pristati na to," je takrat dejal in se hkrati še pošalil: "To je himna, torej bomo potrebovali proračun."