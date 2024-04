Ryan Gosling in Emily Blunt navdušila s pevsko točko o fenomenu Barbenheimer.

Ryan Gosling je pretekli konec tedna ponovno stopil v čevlje voditelja kultne oddaje Saturday Night Live, kjer je v uvodnem monologu priznal, da ne more pozabiti na vlogo Kena - čeprav bi moral promovirati svoj nov film The Fall Guy, v katerem igra tudi Emily Blunt. Ob prilagojeni različici uspešnice Taylor Swift se je tako še zadnjič podal na pot spominov, na odru pa se mu je pridružila tudi Emily. "To ni bil monolog. To je bila broadwayjska ekstravaganca," so bili ob videnem navdušeni gledalci.

"Odlično je ponovno voditi Saturday Night Live. Tukaj sem zaradi svojega novega filma The Fall Guy, v katerem igra Emily Blunt," je svoj monolog pričel Ryan Gosling in občinstvu obljubil, da to pomeni, da ne bo več govoril o vlogi Kena iz filma Barbie, s katero si je lani prislužil nominacijo za oskarja. "Ne bom se šalil o Kenu, ker ni smešno. S Kenom sva se ločila, šlo je pregloboko in konec je. Ne bom govoril o tem. Pravzaprav bom malo govoril o tem. Saj veste, težko je, ko tako dolgo igrate lik," se je pošalil in dodal, da bo ločitev od Kena najlažje nagovoril s pomočjo glasbe Taylor Swift.

Ob prilagojeni različici uspešnice All Too Well se je tako spominjal svojih dni v vlogi Kena, kako je v oprijetem kostumu z rolerji užival na plaži, ob obujanju spominov si je nadel tudi krznen plašč iz filma in obujal spomin na svoje izklesano telo. "Če bi rekel, da sem dobro, bi lagal, saj sem bil samo Ken in sedaj sem samo Ryan," je zvezdnik zapel tik preden ga je na odru prekinila Emily Blunt ter ga okarala, zakaj ne promovira njunega novega filma. "Kaj delaš? Načrtovala sva cel monolog o filmu The Fall Guy, vključno s kaskaderskimi triki in bilo bi epsko, ti pa spet poješ o Kenu," mu je očitala ter mu ukazala, da sleče Kenov krznen plašč. "Moraš iti naprej, Ryan. Čas je," mu je dejala, a je igralec ni upošteval in s petjem nadaljeval. Vse, dokler mu Bluntova na glavi ni razbila steklenice in na njegovem hrbtu zlomila stol. "Ken je mrtev!"

Ryan Gosling in Emily Blunt navdušila s pevsko točko o fenomenu Barbenheimer. FOTO: Profimedia icon-expand