Ryan Gosling neprepoznaven na snemanju novega filma

Nova vloga Ryana Goslinga je pustila nekatere njegove oboževalce odprtih ust, čeprav so se večkrat ozrli, da bi se prepričali, da je to zares on. 41-letni igralec je namreč za novo filmsko vlogo popolnoma spremenjen, saj si je pustil daljše lase in temno brado, vedno urejenega zvezdnika pa oboževalci niso navajeni s takšnim videzom.