Ryan Gosling pred novim izzivom: odigral bo glavno vlogo v Vojni zvezd

Scenarij ima po besedah kanadskega igralca Ryana Goslinga odlično zgodbo in izvirne like. V zgodbi je tudi veliko srčnosti in pustolovščin, zato po njegovem mnenju ni bolj primernega režiserja, kot je Shawn Levy. Na predstavitvi so predvajali tudi posnetke igralčeve posteljnine z motivi Vojne zvezd iz otroštva, ob tem pa je dejal, da je o Vojni zvezd morda sanjal že pred ogledom katerega od teh filmov.