Ryan Gosling v novem filmu z dolgimi lasmi in brado neprepoznaven

Nedavno je izšel napovednik novega filma, v katerem nastopa Ryan Gosling , oboževalci pa so presenečeni nad zvezdnikovim videzom. 44-letni igralec, ki ga pogosto opisujejo kot enega najlepših na svetu, se v znanstvenofantastičnem filmu pojavi z dolgimi lasmi in razkuštrano brado, zato ga nekateri gledalci sprva niti niso prepoznali.

Kmalu po objavi napovednika so se med komentarji oglasili oboževalci, mnogi med njimi pa so iskreno priznali, da zvezdnika niso takoj prepoznali, edino, kar je ostalo nespremenjeno, so bile njegove prodorne modre oči. Kljub temu, da jih je 44-letnik osupnil s svojim neprepoznavnim videzom, pa so številni zapisali, da komaj čakajo na premiero.