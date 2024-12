Ryan Renolds o svojih otrocih: Kljub priviligiranosti so prizemljeni

Igralec je ob tem dodal, da otroci nikakor ne bi smeli čutiti bremena zaradi uspehov in slave svojih staršev. "Doumel sem, da to niti malo ni njihova skrb. Prav vsi so zelo hvaležni in imajo močan čut za empatijo. To so stvari, ki po mojem mnenju pokažejo, če starši delamo dobro," je bil jasen Ryan. "Če so naši otroci zmožni pristnega odnosa z drugimi ljudmi, z drugimi otroki, če jim je mar. A po drugi strani je danes vse drugače. Kot otrok sem mnogokrat preprosto zdirjal iz hiše in se vrnil šele, ko je zašlo sonce. Danes si česa takšnega za svoje otroke ne morem niti predstavljati," je zaključil ameriški zvezdnik.

Blake in Ryan sta dobila James, prvo hčer, dve leti po poroki, 2016 je na svet prišla Inez, tretja hči Betty leta 2019, sina Olina pa sta povila prejšnje leto.