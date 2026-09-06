S filmom in razstavo obudili legendarni Rock Otočec

Rock Otočec, eden najprepoznavnejših slovenskih glasbenih festivalov, ima v domačem kulturnem prostoru poseben status. Prvič ga je leta 1976 organizirala skupina mladih zanesenjakov pod okriljem ZSMS, nato pa je po kratki prekinitvi znova zaživel leta 1983. Sledilo je njegovo sodobno obdobje, ki sta ga leta 1997 obudila Franci Kek in Marjan Pirnar ter ga zasidrala kot enega ključnih poletnih glasbenih dogodkov v regiji. Igor Vidmar pa ga je poimenoval kar 'oče' vseh slovenskih festivalov na prostem. V začetku tega tisočletja je bil tudi največji in najpomembnejši festival nekdanje Jugoslavije, umeščen med najvidnejše evropske festivale.
Ogled Moškonovega filma je potekal v sklopu osrednje letošnje razstave Dolenjskega muzeja Rock Otočec – košček raja. Na razstavi, ki bo na ogled do 8. februarja, si lahko obiskovalci ogledajo več kot 200 izvirnih predmetov: plakate, majice, brošure, vstopnice, zapestnice ter različne izgubljene predmete, ki so skozi leta postali del festivalske zgodovine. Posebno pozornost so ustvarjalci razstave namenili tudi vizualni dokumentaciji pripravljen je namreč obsežen kolaž fotografij posameznih edicij festivala po letih, ki obiskovalcu omogoča sprehod skozi njegovo razvojno pot.
Prostorska postavitev razstave je doživljajska in izkustvena, del galerijskega prostora je namreč preoblikovan v rekonstrukcijo festivalskega prizorišča z elementom trave, blata ter odrsko postavitvijo z izvirno mešalno mizo in ozvočenjem, kar poustvarja značilno atmosfero Rock Otočca. Razstava je vabilo vsem, ki želijo znova začutiti energijo Rock Otočca, festivala, ki je zaznamoval prostor, čas in generacije.
Ustvarjalec filma Jurij Moškon je na premieri izpostavil svoje občutke: "Rock Otočec je del moje mladosti. Del časa, ki ga ne moreš ponoviti, lahko pa ga ohraniš. Iz sedemnajstih dokumentarcev, ki so nastajali spontano, surovo in iskreno, se je zgodba pravzaprav sestavila sama. Material nosi svojo energijo, svoje like, svoj kaos in svojo lepoto. Vesel sem, da lahko po toliko letih, mladost, norost in blato ponovno doživimo skupaj, v uri in pol dokumentarnega spomina."
Jeseni bo izšla tudi obsežna knjiga, ki združuje delo Francija Keka z ostalimi avtorji in fotografi. Gre za celovit dokument festivala in njegov trajni spomenik v tiskani obliki. O knjigi je Kek povedal: "Knjiga je orožje. Ta o Rock Otočcu je smrtonosno orožje. Ima namreč 3 kg ... če ti to prileti v glavo, 350 strani 30 x 30 cm, nekaj strani se razpre, kar pomeni širino 120 cm. Ker bo notri vloženih nekaj originalnih predmetov, naklada ne bo šla v nedogled. Za prodajo so potrebni razni marketinški prijemi. Gotovo, bi bil najboljši ta, da zdaj umrem. Knjigo bi v tem primeru zelo dobro prodal. No, tega vseeno ne bom naredil."
Kljub številnim pobudam, da bi festival znova obudili, pa Kek vztraja: "Bilo je lepo. Mnogim najlepše. Naj počiva v miru."
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