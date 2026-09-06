S filmom in razstavo obudili legendarni Rock Otočec

Rock Otočec, eden najprepoznavnejših slovenskih glasbenih festivalov, ima v domačem kulturnem prostoru poseben status. Prvič ga je leta 1976 organizirala skupina mladih zanesenjakov pod okriljem ZSMS, nato pa je po kratki prekinitvi znova zaživel leta 1983. Sledilo je njegovo sodobno obdobje, ki sta ga leta 1997 obudila Franci Kek in Marjan Pirnar ter ga zasidrala kot enega ključnih poletnih glasbenih dogodkov v regiji. Igor Vidmar pa ga je poimenoval kar 'oče' vseh slovenskih festivalov na prostem. V začetku tega tisočletja je bil tudi največji in najpomembnejši festival nekdanje Jugoslavije, umeščen med najvidnejše evropske festivale.

Zbrani so si ogledali premiero filma Rock Otočec. FOTO: Jure Dolinar

Ogled Moškonovega filma je potekal v sklopu osrednje letošnje razstave Dolenjskega muzeja Rock Otočec – košček raja. Na razstavi, ki bo na ogled do 8. februarja, si lahko obiskovalci ogledajo več kot 200 izvirnih predmetov: plakate, majice, brošure, vstopnice, zapestnice ter različne izgubljene predmete, ki so skozi leta postali del festivalske zgodovine. Posebno pozornost so ustvarjalci razstave namenili tudi vizualni dokumentaciji pripravljen je namreč obsežen kolaž fotografij posameznih edicij festivala po letih, ki obiskovalcu omogoča sprehod skozi njegovo razvojno pot. Prostorska postavitev razstave je doživljajska in izkustvena, del galerijskega prostora je namreč preoblikovan v rekonstrukcijo festivalskega prizorišča z elementom trave, blata ter odrsko postavitvijo z izvirno mešalno mizo in ozvočenjem, kar poustvarja značilno atmosfero Rock Otočca. Razstava je vabilo vsem, ki želijo znova začutiti energijo Rock Otočca, festivala, ki je zaznamoval prostor, čas in generacije.

Rock Otočec 2013 - 1. dan FOTO: Miro Majcen

Ustvarjalec filma Jurij Moškon je na premieri izpostavil svoje občutke: "Rock Otočec je del moje mladosti. Del časa, ki ga ne moreš ponoviti, lahko pa ga ohraniš. Iz sedemnajstih dokumentarcev, ki so nastajali spontano, surovo in iskreno, se je zgodba pravzaprav sestavila sama. Material nosi svojo energijo, svoje like, svoj kaos in svojo lepoto. Vesel sem, da lahko po toliko letih, mladost, norost in blato ponovno doživimo skupaj, v uri in pol dokumentarnega spomina."

Franci Kek (na fotografiji) in Marjan Pirnar sta bila organizatorja sodobne različice festivala Rock Otočec. FOTO: Boštjan Pucelj