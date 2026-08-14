S filmom Očetnjava se danes začenja Sarajevski filmski festival

V štirih tekmovalnih programih – celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi – bo imelo 21 filmov v Sarajevu svetovno premiero, šest mednarodno, eden evropsko, 23 pa regionalno premiero.
V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov se bo za srce Sarajeva potegoval tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo scenaristke in režiserke Urše Menart, intimna drama o prijateljstvu, čustveni odtujenosti in hrepenenju po bližini. V tekmi za srce Sarajeva za celovečerni dokumentarni film je med drugim slovenski dokumentarec Ko pridem ven režiserja Metoda Pevca, v kategoriji kratkih igranih filmov pa se za srce Sarajeva poteguje tudi slovenski kratki animirani film Kozmonavti Lea Černica.
Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija s slovensko udeležbo, kar bo do zdaj najštevilčnejša udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev na festivalu.
Na festivalu bodo podelili tudi več nagrad častno srce Sarajeva. Prejeli jih bodo iranski režiser in scenarist Asghar Farhadi, letošnja predsednica žirije tekmovalnega programa igranih celovečercev – angleška igralka Emily Watson, ameriški igralec Woody Harrelson, igralec BiH Emir Hadžihafizbegović ter mehiški igralec, režiser in producent Diego Luna.
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