Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

S filmom Očetnjava se danes začenja Sarajevski filmski festival

Sarajevo, 14. 08. 2026 07.59 pred 4 urami 1 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Sarajevski filmski festival

V Sarajevu se danes začenja 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. Festival se bo sklenil 21. avgusta.

V štirih tekmovalnih programih – celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi – bo imelo 21 filmov v Sarajevu svetovno premiero, šest mednarodno, eden evropsko, 23 pa regionalno premiero.

Filmski festival Sarajevo
Filmski festival Sarajevo
FOTO: Profimedia

V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov se bo za srce Sarajeva potegoval tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo scenaristke in režiserke Urše Menart, intimna drama o prijateljstvu, čustveni odtujenosti in hrepenenju po bližini. V tekmi za srce Sarajeva za celovečerni dokumentarni film je med drugim slovenski dokumentarec Ko pridem ven režiserja Metoda Pevca, v kategoriji kratkih igranih filmov pa se za srce Sarajeva poteguje tudi slovenski kratki animirani film Kozmonavti Lea Černica.

Preberi še Izgubljeni sin bo svetovno premiero doživel na Sarajevskem filmskem festivalu

Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija s slovensko udeležbo, kar bo do zdaj najštevilčnejša udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev na festivalu.

Preberi še Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu Slovenci z rekordno udeležbo

Na festivalu bodo podelili tudi več nagrad častno srce Sarajeva. Prejeli jih bodo iranski režiser in scenarist Asghar Farhadi, letošnja predsednica žirije tekmovalnega programa igranih celovečercev – angleška igralka Emily Watson, ameriški igralec Woody Harrelson, igralec BiH Emir Hadžihafizbegović ter mehiški igralec, režiser in producent Diego Luna.

sarajevski filmski festival srce sarajeva film zvezdniki festival

Film Belo se pere na devetdeset premierno v New Yorku

Leta ji ne pridejo do živega: Halle Berry pred jubilejem navdušila s fotografijami

24ur.com Sarajevo od konca tedna v znamenju 32. filmskega festivala
24ur.com Kaj pričakovati od Sarajevskega filmskega festivala?
24ur.com Na 28. filmskem festivalu v Sarajevu tudi slovenski filmi
24ur.com V Sarajevu se bo sklenil 29. filmski festival
24ur.com S slovensko koprodukcijo se bo začel 30. Sarajevski filmski festival
24ur.com V Sarajevu se začenja letošnji filmski festival
24ur.com S podelitvijo nagrad se zaključuje SFF, bo med nagrajenci tudi Slovenija?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
zadovoljna
Portal
Paris Hilton uživa v Italiji: z družinskih počitnic delila utrinke svojih otrok
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke
Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
vizita
Portal
Dermatologinja opozorila na šest znakov raka kože, ki jih običajno zanemarimo
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Testosteron in hormoni po 40. letu
Testosteron in hormoni po 40. letu
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
cekin
Portal
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
moskisvet
Portal
Potujete v Grčijo ali Srbijo? Tako se zaščitite pred komarji in virusom Zahodnega Nila
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice?
Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice?
dominvrt
Portal
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
okusno
Portal
Sladica, ki krade pozornost: ko jo postavite na mizo, je takoj zmanjka
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
voyo
Portal
Legenda o bejbi
Poletje v školjki
Poletje v školjki
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897