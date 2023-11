S podelitvijo nagrad se končuje 34. Ljubljanski filmski festival

Glavno nagrado Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala vodomec, ki jo podeljujejo v sekciji Perspektive, je prejel madžarski film Tri tisoč oštevilčenih opek v režiji Adama Csaszija . Žirija je film ocenila kot črno komedijo z razgibano filmsko pripovedjo in izvirnim scenarijem, ki bo v izziv gledalcem z različnimi predsodki. Gre za mešanico filma, gledališča, muzikala in komedije, s katero režiser izziva meje umetniškega ustvarjanja v režimu Viktorja Orbana .

Občinstvo je najvišjo oceno podelilo filmu Poljubi prihodnost – U2 v Sarajevu . Glasbeni dokumentarec v režiji Nenada Cicina-Saina govori o prebivalcih obleganega Sarajeva, ki so med vojno z glasbo in kulturo ohranjali človečnost in širili upanje ter se povezali s skupino U2 , ki je postala njihov glasnik.

V Ljubljani je letos Liffe tradicionalno gostoval v Cankarjevem domu, Kinodvoru, Slovenski kinoteki in Kinu Bežigrad ter prvič tudi v dvorani Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Filmi so bili na ogled tudi v Mariboru, Novem mestu in Celju. Organizatorji so na festivalu zabeležili več kot 37.000 obiskovalcev. Največ zanimanja je bilo za filme Varuhi formule, Nesrečna bitja, Srečno naključje, Daaaaaali!, Interesno območje, Okus strasti, Popolni dnevi, Rdeče nebo, Priscilla in Vsi mi tujci.