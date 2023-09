S podelitvijo nagrad se zaključuje 80. beneški filmski festival

80. edicijo beneškega filmskega festivala bodo danes zvečer sklenili s podelitvijo nagrad zlati lev, za katerega se letos poteguje 23 filmov. Letošnji festival je bil zaradi stavke igralcev in scenaristov v Hollywoodu precej manj obiskan s strani zvezdnikov kot vsi pred tem. Člani sindikata igralcev SAG-AFTRA med stavko namreč ne nastopajo pred kamerami in ne promovirajo svojih filmov. Zato v Benetke ni bilo denimo Emme Stone, ki je zaigrala v filmu Poor Things režiserja Yorgosa Lanthimosa, prav tako ni bilo Bradleyja Cooperja, ki podpisuje režijo filma Maestro o legendarnem dirigentu in skladatelju Leonardu Bernsteinu, v katerem je tudi zaigral v glavni vlogi.