S podelitvijo nagrad se zaključuje SFS, bo med nagrajenci tudi Slovenija?

Danes zvečer se bo s podelitvijo nagrad zaključil 30. Sarajevski filmski festival. Med kandidati za nagrado srce Sarajeva je tudi film slovenske režiserke Sonje Prosenc z naslovom Odrešitev za začetnike . Filmi v tekmovalnem programu igranih celovečercev se potegujejo za nagrade srce Sarajeva za najboljši film, režijo ter najboljšo igralko in igralca, letos pa je bilo na festivalu rekordno število filmov s slovensko udeležbo.

Tekmovalni igrani program je odprl prav film Odrešitev za začetnike , ki je s tem dočakal tudi evropsko premiero. Film z angleškim naslovom Family Therapy govori o komični disfunkcionalnosti odnosov v na videz popolni meščanski družini. V glavnih vlogah so zaigrali Katarina Stegnar, Marko Mandić, Mila Bezjak in francoski igralec Aliocha Schneider. Film je slovensko-italijansko-norveško-hrvaško-srbska koprodukcija.

Skupno je bilo na letošnjem festivalu na ogled 12 filmov s slovensko udeležbo: šest celovečernih igranih, trije celovečerni dokumentarni ter trije kratki filmi, vsi so nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra. Letošnji veliki festivalski žiriji predseduje Paul Schrader. Člani žirije so še švedska igralka Noomi Rapace, slovenski igralec Sebastijan Cavazza, režiserka iz BiH Una Gunjak in finski režiser Juho Kuosmanen.